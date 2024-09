Virginia Fonseca revela motivo da reação alérgica que a levou ao hospital

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou o motivo da reação alérgica que a levou ao hospital o na madrugada da última quinta-feira, 12

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nesta sexta-feira, 13, o motivo da reação alérgica que a levou ao hospital o na madrugada da última quinta-feira, 12. Nos stories de seu Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe explicou que algum medicamento desencadeou os sintomas alérgicos.

"Foi por causa de remédio. Mas eu não tomei nada que eu nunca tenha tomado nos outros partos. Mas pode ser que, depois de um tempo, a gente desenvolva uma alergia. Por exemplo, eu posso ter tomado... Vou dar um exemplo, não é isso... Eu posso ter tomado dipirona a vida inteira, mas, depois de dez anos, eu posso dar alergia de dipirona", explicou.

Ela ainda contou que não está podendo usar cosméticos. "Enquanto estou com alergia, não posso aplicar nada. Estou tendo que usar sabonete de bebê no corpo e no rosto, e desodorante sem cheiro", detalhou a empresária, que havia publicado o registro de como está sua barriga na noite de quinta-feira, 12.

Internação de Virginia

Para quem não se recorda, Virginia deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, em uma maternidade de Goiânia. Ela deixou a unidade médica na manhã da última quarta-feira, 11. Contudo, poucas horas após chegar em casa, ela contou que, após ser diagnosticada com uma virose e uma reação alérgica, notou uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

Ela mostrou que estava no leito de hospital e explicou o que aconteceu. “Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, falou.

Apesar do susto, ela disse que já estava se sentindo melhor, mas o médico a informou que o inchaço deve continuar pelos próximos dias.