A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou como está se sentindo cinco dias após o nascimento de José Leonardo, seu filho com o cantor Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nesta sexta-feira, 13, como está se sentindo cinco dias após o nascimento de José Leonardo, seu filho com o cantor Zé Felipe. Mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, ela admitiu estar exausta.

"Hoje eu estou extremamente cansada. Estou muito, muito cansada mesmo. Não sei o que é isso. Acho que juntou todos esses dias, e o cansaço bateu muito forte hoje", relatou a influenciadora, que havia publicado o registro de como está sua barriga na noite de quinta-feira, 12.

Ainda nesta manhã, a nora de Leonardo compartilhou a certidão de nascimento do pequeno. Com isso, ela aproveitou para revelar qual é o nome completo do herdeiro: José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa. “Josephino acabou de registrar o Tuco. José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa. Olha o tamanho do nome do menino. O sobrenome de todo mundo”, disse a empresária.

Filha de Virginia Fonseca tem reação inesperada ao ver o irmão sendo vacinado

Em outro momento, ela compartilhou imagens do menino recebendo sua primeira vacina. A família recebeu uma equipe de enfermagem em casa para aplicar a primeira vacina do recém-nascido José Leonardo. Porém, quem sofreu foi a primogênita.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou quando segurava o bebê para aplicar a vacina. Enquanto isso, Maria Alice observava e ficou comovida ao ver o choro do irmãozinho. Tanto que a menina também caiu no choro. “Mas por que ela está chorando? Doeu nela, gente, a injeção?”, disse Virginia ao flagrar o momento para as redes sociais.

Vale lembrar que José Leonardo nasceu no último domingo, 8, em uma maternidade de Goiânia. Ele é o terceiro filho de Virginia e Zé Felipe e já está em casa com a família. Logo depois da chegada dele, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.