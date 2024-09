Virginia Fonseca revela como está sua barriga quatro dias após dar à luz

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou na noite desta quinta-feira, 12, como está seu corpo quatro dias após o nascimento de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou na noite desta quinta-feira, 12, como está seu corpo quatro dias após o nascimento de José Leonardo, seu filho com o cantor Zé Felipe. Ela, que já é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, deu à luz no último domingo, 08, e desde então tem compartilhado as mudanças em sua barriga pós-parto.

No banheiro, a empresária tirou uma foto no espelho com foco na barriga. "4 dias pós parto", escreveu ela na legenda. No banheiro da maternidade, 24 horas após o nascimento do herdeiro, Virginia também exibiu a situação de seu abdômen.

Virginia (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca recebe alta e volta para casa após internação às pressas

A influenciadora digital já está de volta em casa depois de uma internação na madrugada desta quinta-feira, 12. Poucas horas após deixar a maternidade, ela contou que, após ser diagnosticada com uma virose e uma reação alérgica, notou uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

Na manhã desta quinta, ela compartilhou que estava em casa e mostrou o momento em que foi ao encontro dos filhos. Em seguida, compartilhou que estava tomando sol com o recém-nascido em seu colo. "Cheguei em casa. José está aqui tomando sol", disse ela.

Mais cedo, ela mostrou que estava no leito de hospital e explicou o que aconteceu. “Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, falou.

Apesar do susto, ela disse que já estava se sentindo melhor, mas o médico a informou que o inchaço deve continuar pelos próximos dias. Vale lembrar que na quarta-feira, 11, Virginia voltou para casa com José Leonardo em seus braços.