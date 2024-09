Virginia Fonseca deixa a maternidade com o filho e o marido

Virginia Fonseca e Zé Felipe saem da maternidade com o filho recém-nascido, José Leonardo, nos braços após o nascimento no último domingo, 8

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou a maternidade na manhã desta quarta-feira, 11, com o filho recém-nascido, José Leonardo, e o marido, Zé Felipe. O trio foi fotografado pelos paparazzi na saída do local.

O bebê seguiu a tradição de usar um look vermelho para a saída da maternidade, já que dizem que é uma cor que dá sorte para a criança. O menino apareceu no colo do pai enquanto a mãe caminhava ao lado deles.

Virginia deu à luz José Leonardo no domingo, 8, em um parto cesariana com a presença da família na maternidade. Além disso, ela reservou vários quartos no local para acomodar sua família e seus amigos durante os dias de internação.

José Leonardo é o terceiro filho do casal, que também tem duas meninas: Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Zé Felipe e Virginia Fonseca deixam a maternidade com José Leonardo - Foto: Jucimar Souza/Brazil News

Os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 10, ao compartilhar novos registros dos três filhos juntos.

Nos registros publicados no feed do Instagram pela influenciadora digital, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nasceu no último domingo, 8, aparecem usando looks com a mesma estampa.

Ao mostrar os três filhos iguais, a mulher do cantor Zé Felipe se derreteu. "Foi aberta a temporada de vestir todos os 3 iguais. As duas tão vivendo para ver o José kkkk bonitinhas demais!! É muuuuuiiito amor envolvido. Que Deus abençoe sempre", escreveu Virginia na legenda da publicação.