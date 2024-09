Virginia Fonseca passa por novos exames após sentir fortes dores: ‘Perrengue’

Virginia Fonseca visita médico e realiza novos exames em busca de diagnóstico após sentir fortes dores; entenda o que aconteceu

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca revelou que está enfrentando um problema de saúde e decidiu passar por novos exames. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que vai visitar o médico para fazer alguns testes, após sentir fortes dores de cabeça desde o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, que tem duas semanas de vida.

Nos stories do Instagram, Virginia explicou que precisaria se afastar brevemente das redes sociais, pois estaria no médico passando por alguns exames devido à dor intensa: “Já tomei meu café da manhã e vou ali fazer uns exames. Galera, eu não comentei com vocês mas a dor de cabeça ela segue, sabe?”, a influenciadora digital compartilhou.

“É perrengue de dor de cabeça. Então essa parte da manhã provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais sumida por que eu vou estar no médico fazendo exames”, Virginia compartilhou. Na sequência, a influenciadora digital apareceu em seu carro e contou que já estava a caminho do médico: “Bora ali ver o que é que tem nessa cabeça”, brincou.

Virginia Fonseca passa por exames após sentir fortes dores - Reprodução/Instagram

Apesar de lidar com dores de cabeça e já ter revelado no passado o diagnóstico de enxaqueca com aura e cefaleia tensional no passado, Virginia contou que as dores têm se tornado cada vez mais frequentes. Inclusive, a apresentadora chegou a fazer compressas com batatas congeladas em sua cabeça para tentar aliviar a situação poucos dias após o parto.

Vale mencionar também que no ano passado, Virginia chegou a ser hospitalizada após ter uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada: “Foi do nada, nisso começou a formigar meu braço. Aí começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua e uma leve dor de cabeça e eu não conseguia mais falar direito", ela relatou na ocasião.

Quantos quilos Virginia Fonseca já emagreceu?

Duas semanas após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar aos seguidores quantos quilos perdeu em pouco tempo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou que, durante uma consulta com sua médica, descobriu que já eliminou mais da metade do peso que ganhou durante a gestação.

Nos stories do Instagram, Virginia apareceu sendo examinada pela médica. Em seguida, a influenciadora revelou que havia se confundido sobre o peso durante a gravidez do terceiro filho e revelou qual foi o número verdadeiro: "Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27”, disse. Na sequência, a médica revelou quanto peso ela perdeu.