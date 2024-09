Quantos quilos Virginia já emagreceu? Influenciadora surpreende ao revelar número

Duas semanas após dar à luz ao terceiro filho, Virginia Fonseca surpreende seguidores ao revelar quantos quilos já emagreceu

Duas semanas após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar aos seguidores quantos quilos perdeu em pouco tempo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou que, durante uma consulta com sua médica, descobriu que já eliminou mais da metade do peso que ganhou durante a gestação.

Nos stories do Instagram, Virginia apareceu em seu escritório sendo examinada pela médica. Em seguida, a influenciadora revelou que havia se confundido sobre o peso durante a gravidez do terceiro filho e revelou qual foi o número verdadeiro: "Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27”, disse.

“Engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87 quilos", Virginia completou e revelou o peso final de sua terceira gravidez. Na sequência, a médica da apresentadora interrompeu e aproveitou para comentar quantos quilos ela já perdeu desde que deu à luz a José Leonardo: "Mas já emagreceu 17 quilos", a doutora confirmou.

Virginia Fonseca revela peso após dar à luz ao terceiro filho - Reprodução/Instagram

Em resumo, Virginia perdeu um quilo por dia desde o nascimento de seu filho caçula e agora pesa 70 kg. Vale lembrar que recentemente, a influenciadora deixou os seguidores impressionados ao mostrar sua barriga pós-parto, com o abdômen desinchado, definido e visivelmente marcado, mostrando que a mudança é visível fora da balança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Vale destacar que Virgínia Fonseca é mãe de três crianças: Maria Alice, de três anos; Maria Flor, de quase dois anos; e José Leonardo, que nasceu há apenas duas semanas, frutos do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital tem compartilhado detalhes sobre sua experiência com a maternidade.

“Como fica o coração? Minha vida toda resumida em uma foto!!!! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que sejam sempre vocês 3 juntos. É lindo ver esse amor puro e genuíno. Obrigada Deus pelos meus filhos e pela minha família”, a apresentadora legendou uma publicação em que os três herdeiros aparecem posando juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca explica decisão de manter as filhas longe da escola:

Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 24, para explicar ao público a decisão da família envolvendo as duas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de quase dois anos. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe contou que as pequenas passarão um breve período sem frequentar a escola e explicou o motivo.