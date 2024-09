Virginia passa mal e mostra sua situação após breve sumiço: 'Compressa'

Encarando nova rotina com a chegada do terceiro filho, Virginia passa mal e reaparece mostrando sua situação após breve sumiço; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nesta terça-feira, 17, que estava passando um pouco mal na parte da manhã. Acostumada a aparecer logo cedo para seus seguidores, a esposa de Zé Felipe fez sua primeira postagem a partir das 11 horas e mostrando sua situação.

Passando mal com dor de cabeça, questão que enfrenta há tempos, mesmo antes do nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, a apresentadora do SBT surgiu ainda de pijama, deitada em sua cama e fazendo compressa com batata na região da testa e olhos para aliviar a dor intensa.

"Bom dia! Compressa de batata na cabeça e compressa de gelo na cicatriz. Terçou", postou ela ao surgir tentando aliviar suas dores.

Vale lembrar que há anos a famosa sofre com dor de cabeça e já chegou a procurar atendimento médico diariamente. Em outubro de 2022, ela teve um diganóstico de cafaleia tensional. No ano passado, a influenciadora chegou a ser hospitalizada após ter uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada.

Por conta dos pontos da cesariana, a esposa de Zé Felipe está com algumas restrições e, por isso, está até usando um de seus carros para se locomover em sua mansão em Goiânia com segurança. É bom lembrar que por enquanto ela está amamentando José Leonardo e vem mostrando que está sendo tranquilo dessa vez após ter dificuldades com Maria Alice e Maria Flor.

