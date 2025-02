Virginia Fonseca fala sobre corpo após cirurgia: 'Ganhar massa é mais difícil'

A influenciadora Virginia Fonseca afirma que não está 'cavala', mas essa é a meta após duas cirurgias que a fizeram perder muito peso

Nesta quarta-feira, 26, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 25 anos, publicou vídeos em seus stories treinando em um simulador de escada na academia de casa. Usando um look de ginástica, destacou seu bumbum, que chamou atenção. Em seguida, postou outros vídeos negando que sua aparência seja exatamente como parece nas imagens, afirmando que ainda não está tão musculosa.

"Quem vê o vídeo do story anterior fala assim: 'Nossa, está cavala'. A cavala [aqui]", relatou a influencer, demonstrando com o dedo mindinho como está seu corpo. "É o ângulo [que faz parecer grande]", continuou Virginia.

A empresária explicou que seu objetivo é conquistar um shape mais musculoso, o chamado ‘cavalona’, e que está treinando para isso. "Não é que eu não queira estar cavala. Essa é a meta, mas eu realmente emagreci muito nesse pós-cirúrgico e agora estou tentando voltar. Ganhar massa é muito mais difícil do que emagrecer, mas estamos na luta", disse.

Em janeiro, a influenciadora passou por duas cirurgias e relatou: "Irei retirar a hérnia do umbigo e vou fazer a mastopexia no meu peito. Falo sempre que depois de três filhos não é mais peito, é teta."

Virginia Fonseca falando sobre seu corpo - Foto: Reprodução/Instagram

Virgia durante treino no simulador de escada em sua academia - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia revela consequências do trabalho

Com grande parte de sua vida exposta nas redes sociais, a influenciadora Virginia Fonseca fez um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que tem enfrentado algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e compartilhar sua rotina na internet, a esposa do cantor Zé Felipe também é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas responsabilidades e compromissos, a influenciadora desabafou em um texto sobre sentir que está enlouquecendo, lidando com estresse e desconforto, mas ressaltou que tudo isso é resultado de sua luta pelos sonhos.

