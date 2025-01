Procedimento de Virginia Fonseca foi responsável por causar hérnia? Especialista explica

Médico explica relação entre procedimento realizado por Virginia Fonseca e hérnia umbilical desenvolvida após intervenção estética

Na última terça-feira, 7, Virginia Fonseca (25) passou por cirurgia para retirada de hérnia umbilical desenvolvida após uma Lipo HD, intervenção estética conhecida como uma lipoaspiração de alta definição. Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista em cirurgia plástica Dr. Valderi Vieira explica se o procedimento realizado pela influenciadora foi responsável por causar hérnia.

Relação entre hérnia e Lipo HD

De acordo com o Dr. Valderi, a lipoaspiração de alta definição, por si só, não é capaz de causar hérnias. No entanto, em pacientes que já possuem predisposição ou fraqueza na parede abdominal, o procedimento pode agravar ou expor condições preexistentes. “Cirurgias como a Lipo HD não criam hérnias do zero, mas podem revelar problemas que já existiam ou, em casos de recuperação inadequada, aumentar os riscos de complicações”, explica.

No caso de Virginia, o especialista aponta que é possível que a hérnia estivesse em formação antes da cirurgia ou que esforços realizados no período de recuperação tenham contribuído para o surgimento do problema. “Por isso, uma avaliação médica criteriosa antes de qualquer procedimento estético é indispensável. Exames como ultrassonografia ou tomografia podem identificar fraquezas na parede abdominal e evitar surpresas no pós-operatório”, destaca o Dr. Valderi.

Cuidados seguidos à risca

Outro ponto importante, segundo o médico, é seguir à risca as orientações após a cirurgia. Ele reforça que o pós-operatório é tão essencial quanto o procedimento em si. “A recuperação exige cuidados específicos, como evitar esforços físicos excessivos e seguir todas as recomendações para proteger a área operada”, afirma.

O Dr. Valderi alerta que a escolha de um profissional capacitado é indispensável para garantir a segurança do paciente e minimizar os riscos de complicações, já que a Lipo HD é uma técnica avançada que exige habilidade e experiência do cirurgião: “Trata-se de um procedimento seguro quando realizado nas condições corretas. A saúde do paciente sempre deve ser a prioridade".

Para o cirurgião, os problemas enfrentados pela famosa trouxeram à tona uma questão que precisa ser mais debatida: priorizar a saúde antes de qualquer decisão e não colocar a estética acima da segurança. “Realizar uma cirurgia estética é algo que vai além da beleza. É preciso responsabilidade, planejamento e o acompanhamento de profissionais capacitados. Quando tudo isso é feito corretamente, os resultados podem ser incríveis e seguros”, conclui.

