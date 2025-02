Virginia Fonseca revela sofrimento e faz desabafo: 'Pagando preço'

Ao postar reflexão, Virginia Fonseca revela que está sofrendo com as consequências de fazer seu sonho de realizar; veja o que aconteceu

Com a maior parte de sua vida exposta na rede social, a influenciadora Virginia Fonseca postou um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que está sofrendo com algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e postar tudo na internet, a esposa do cantor Zé Felipe é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas tarefas e obrigações, a famosa desabafou com um texto sobre sentir que está enlouquecendo, tendo estresse e desconforto, mas que isso é fruto por estar lutando pelos seus sonhos.

"Você não está enlouquecendo, está pagando o preço do seu sonho. Desconforto e o estresse faze parte do sucesso", dizia a frase que ela compartilhou. Em seguida, Virginia Fonseca escreveu: "Precisava muito ler isso. Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso".

No comando da segunda temporada de seu programa no SBT, o Sabadou, a famosa foi elogiada pela presidente do SBT, Daniela Beyruti, sobre o desempenho da apresentadora nas noites de sábado. “Virginia foi uma grata surpresa! Foi maravilhoso, surpreendeu todo mundo, ela estava muito mais pronta para TV do que qualquer um podia imaginar”, declarou.

Veja o desabafo de Virginia Fonseca:

