Viih Tube se encontra em estado de extrema vulnerabilidade; aponta especialista

O filho recém-nascido de Viih Tube (24) e Eliezer (34), o pequeno Ravi, passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, duas semanas após seu nascimento. A influenciadora digital deu à luz no último dia 11 de novembro.

A operação do bebê durou várias horas e exigiu todo um preparo médico especial. Neste sábado, 30, - ex-BBB quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a situação. O caçula foi diagnosticado com uma doença grave, ainda não revelada por ele publicamente.

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Aguilar, Psicóloga Especialista em Neonatal e Gestacional explica que Viih Tube se encontra em um estado extremo e vulnerável nesse momento delicado. As críticas e as acusações contra a empresária sobre tentar induzir parto normal por horas acabam afetando seu emocional.

"Eu acho que, primeiro, a gente tem que considerar que essa pessoa que acabou de ter um bebê está em um estado de extrema vulnerabilidade. Primeiro porque ela acabou de parir: o corpo dela está se regenerando, voltando ao normal, e os níveis de hormônios caem de maneira muito brusca. Ela acabou de passar por um momento de extrema vulnerabilidade, que é o momento do parto. E aí, no caso da Viih Tube, ela é uma figura pública, então todo mundo fica ali esperando que esse bebê seja postado nas redes, que o estado de saúde dela seja atualizado... O que acontece é que essa pessoa acaba sendo muito exposta", explica.

"Eu considero o momento do parto algo muito íntimo, que pertence ao casal. E, à medida que ela é atacada pelas pessoas nas redes sociais, ela pode desenvolver uma ansiedade maior. Se ela já teve, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão na gravidez, ou alguma comorbidade durante a gestação, essas questões podem ser potencializadas", segue.

"Essa vivência do desconhecido pode intensificar essa ansiedade, e ela pode até desenvolver uma depressão pós-parto caso seja atacada. Então, se formos pensar nos danos, como essa pessoa já está em um estado de grande vulnerabilidade, isso pode ser agravado, levando, talvez, até a um processo de depressão em decorrência desses ataques", complementa.

A internação de Ravi foi mantida em segredo até ter sido descoberta pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O casal de influenciadores optaram pelo silêncio e foco total na recuperação do filho. Por outro lado, a assessoria de imprensa de ambos divulgou uma nota em que confirma a entrada no centro médico.

A decisão de manter tudo resguardado é apontada como uma medida necessária pela especialista. "É um momento de muita intimidade dessa família que está se formando. Eu entendo que uma figura pública, como a Viih Tube, tenha fãs que esperam saber como ela está, como o bebê está. No entanto, é importante que eles possam também preservar a privacidade para que não haja tantas interferências no processo deles de olhar para essas questões. Você não espera que um bebê nasça com uma condição que precise ficar numa UTI, enfim, você espera que o bebê nasça saudável", diz.

"É importante que seja preservado, que a família possa se preservar nesses momentos. Mas eu entendo que, independente de se ter diagnóstico ou não, eu acho que o momento do parto é um momento muito íntimo da família e do casal que está tendo aquele bebê. É um momento muito íntimo em que a mulher precisa ser protagonista, e quando eu abro essa possibilidade para outras pessoas entrarem — para os fãs, para ter comentários —, a mulher acaba deixando de ter esse protagonismo, e esse momento acaba deixando de ser único na vida dela", fala ainda sobre a famosa.

"É extremamente necessário que a pessoa se afaste um pouquinho da internet, que se afaste um pouquinho das redes e que busque essa conexão com esse bebê que está vindo e que precisa. Ele está vindo, e ele ainda não está entendendo o que está acontecendo. Então, ele vai precisar da ajuda das pessoas que já estão aqui fora para compreender que agora ele tem uma vida fora da barriga", conclui.

