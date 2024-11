Samuel de Assis defende reviravoltas em Mania de Você: ‘Que tenha bastante’

Em entrevista à CARAS Brasil, Samuel de Assis fala sobre convite para atuar em Mania de Você e comenta reviravoltas na novela

Após brilhar como antagonista de Vai na Fé (2023), Samuel de Assis (41) vive o desafio inesperado de atuar em uma novela das nove. Em Mania de Você, ele entrou no início de novembro como Daniel Fischer, um arquiteto responsável por projetar o Albacoa e que mexe com Michele (Alanis Guillen).

Em entrevista à CARAS Brasil durante o lançamento do Festival de Verão 2025, evento musical que vai ocorrer nos dias 25 e 26 de janeiro em Salvador (BA), o ator conta que foi uma surpresa receber o convite para viver o personagem.

"Tá sendo um desafio fazer uma coisa em que não tive [tempo de] preparo. Foi tudo muito de cima, entendi como é o personagem Mas eu tô descobrindo junto com o público e tá muito delicioso descobrir", conta ele.

A parceria com Alanis tem deixado o ator contente. Ele fala com carinho sobre a troca dos dois em cena e a elogia por sua trajetória na dramaturgia. O último trabalho marcante de Alanis foi como a Juma Marruá no remake de Pantanal (2022). "Fazer essa parceria com a Alanis está sendo incrivelmente delicioso, ela é uma primorosa", elogia.

O personagem de Samuel tem tido destaque nos capítulos recentes de Mania de Você. Nos próximos, ele deve ter um embate com Mavi (Chay Suede) após acabar com um plano maléfico do hacker. Questionado sobre as reviravoltas na novela, ele despista sobre os próximos acontecimentos. No entanto, não esconde torcida para que Daniel se destaque cada vez mais. "Tomara que tenha bastante reviravolta. Não sei se vai causar tanto, não, mas... Tô na torcida pra isso", diz.

VEJA SAMUEL DE ASSIS EM MANIA DE VOCÊ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samuel De Assis (@samuel_deassis)

