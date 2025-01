Tonico Pereira atualiza seu estado de saúde após pneumonia e duas quedas na rua

O ator Tonico Pereira atualizou seu estado de saúde ser internado com pneumonia. Ele também sofreu duas quedas e chegou a bater a cabeça no chão

No ar na novela Volta Por Cima, trama das 7 da Globo, na qual interpreta Moreira, o ator Tonico Pereira já retornou às gravações da trama. Ele precisou se afastar do trabalho graças a uma pneumonia, que o levou a ficar alguns dias internado. O artista de 76 anos também sofreu duas quedas e chegou a bater a cabeça no chão em uma delas.

E o veterano falou sobre seu estado de saúde entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, divulgada nesta sexta-feira, 3. "Estou em recuperação, mas estou trabalhando. É uma coisa que não resolve fácil. Estou gravando, não estou faltando, mas não estou bem ainda. Não estou 100%. Tenho ido ao médico. Começou com uma pneumonia, mas depois tive outros problemas porque eu caí na rua duas vezes", iniciou ele.

Em seguida, ele contou que, em uma das quedas, bateu com a cabeça no chão. "Está fogo, está difícil. Eu internei, aconteceram uns problemas, internei outra vez. Agora já estou na rua de novo, mas está fogo. Estou gravando, mas com cuidados. Em uma das quedas, bati com a cabeça no chão, e deu um probleminha que não sei ainda o que é. Estamos fazendo exames", complementou.

Vale lembrar que Tonico Pereira foi internado Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 2024. Nos últimos tempos, Pereira contou que estava com problemas de saúde, como trombose e diabetes. “Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida”, contou ele recentemente.

