Internado, Tonico Pereira tem quadro de saúde atualizado em boletim médico

O ator Tonico Pereira está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Aos 76 anos, ele precisou ser hospitalizado para tratar complicações de uma pneumonia. Agora, o hospital divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dela.

Segundo os médicos, ele tem apresentado melhoras. "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Antônio Carlos de Sousa Pereira segue internado para tratamento de pneumonia. Está sob cuidados médicos, em um quarto, com boa evolução clínica e previsão de alta nas próximas 72 horas".

Segundo a esposa dele, Marina Salomão, ele está bem. "Terminando o tratamento do antibiótico, que está sendo aplicado via venosa. Por isso, ele tem que ficar no hospital até terminar o ciclo do remédio. Mas ele está tranquilo, respirando bem. Trata-se de um período de observação. Não está acontecendo nada de grave", disse ao portal GShow.

"O quadro geral dele está bem legal. O Tonico está até caminhando pelo quarto. A saturação do oxigênio dele está excelente. Os exames estão ótimos. Agora, é esperar ele terminar o ciclo do antibiótico, que ele só pode tomar aqui no hospital, e voltar para casa", completou Marina.

Vale lembrar que ele está no ar na novela Volta Por Cima, trama das 7 da Globo, na qual interpreta Moreira, pai do personagem Chico (Amaury Lorenzo). Na trama, ele tem uma banca de jornal e de conveniência que vende de tudo um pouco, isso em parceria com o filho.

Nos últimos tempos, Pereira contou que estava com problemas de saúde, como trombose e diabetes. “Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida”, contou ele recentemente.

Veja uma publicação recente de Tonico Pereira: