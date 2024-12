Tata Werneck faz relato após passar por cirurgia: 'Sou muito medrosa'

A apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para contar que precisou passar por uma cirurgia na última semana

A apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para contar que precisou passar por uma cirurgia na última semana. No feed do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da médica que realizou seu procedimento e confessou ser uma paciente medrosa, mas que ganhou segurança graças a atenção da equipe.

"Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, 'marqueiros', recepção e a maravilhosa Dra. Ludhmila Hajjar, chefe do hospital. A Dra. Leila e ao Dr. Saulo, que tiveram a maior dificuldade: me anestesiar [risos]. Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa", escreveu a artista na rede social.

Embora não tenha dado detalhes sobre a cirurgia, Tata contou que precisou passar um período internada e elogiou o hospital. "Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda ) Obrigada também a minha tia Ângela que foi apenas me acompanhar mas eu a obriguei a fazer um check up". E reforçou: "Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo".

Nos comentários, os internautas desejaram boas energias. "Boa recuperação. Tudo de bacana em sua vida sempre", disse um. "Bom saber que não estou só. Faço parte do time que tenho medo até do jaleco", comentou outra. "A paciente mais linda! Tão carinhosa com a equipe de Saúde! Te amo! Boa recuperação", opinou uma terceira.

Veja a publicação:

Qual é o maior medo de Tata Werneck em relação à maternidade?

Durante a edição do 'Lady Night' exibida recentemente, no Multishow, a artista se emocionou ao abordar o assunto ‘maternidade’ com a atriz Mônica Martelli. A conversa se iniciou ao longo do quadro 'Falha Nossa', onde as duas revelaram quais são seus maiores medos. Mônica, então, iniciou a participação contando sua insegurança como mãe.

"Eu tenho medo, todos os dias, de morrer cedo e deixar a minha filha sem mãe. Só penso nisso", declarou a atriz. Sem pensar duas vezes, Tata Werneck concordou com a amiga e contou que também possui esse medo.

"Não sei nem o que te dizer. Você também tem isso, não sou só eu", disse a apresentadora, bastante emocionada. "Quando a gente começa a envelhecer e as perdas começam a aparecer, você vê que a perda é real, ela existe", acrescentou Mônica Martelli.

