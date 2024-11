Tata Werneck tieta Laura Cardoso e Lima Duarte nos bastidores: 'Dois tesouros'

A apresentadora Tata Werneck registrou o encontro especial com os atores Laura Cardoso e Lima Duarte nos bastidores da TV Globo

A atriz e apresentadora Tata Werneck dividiu com o público registros inéditos de um encontro bastante especial com Laura Cardoso e Lima Duarte. A artista encontrou os dois veteranos durante a gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo, realizada na última semana.

Por meio de seu Instagram oficial, Tata publicou duas fotos ao lado dos ícones da teledramaturgia brasileira nos bastidores do evento anual da emissora. Esbanjando alegria e simpatia, Laura Cardoso e Lima Duarte não pouparam sorrisos ao posarem para a câmera junto com a apresentadora.

"Essas duas fotos são dois tesouros. Dois dos maiores talentos da televisão. Que preenchem a tela de tal maneira que nos hipnotiza. São dois tesouros. Eu os amo. Eu amo", declarou Tata Werneck na legenda da postagem.

Encantados com os registros da apresentadora do 'Lady Night' ao lado de Laura e Lima, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários aos famosos. "Eu vejo três tesouros", escreveu uma seguidora. "Amo muito vocês três, puro talento", disse outra. "Amo e admiro! Feliz por esse encontro lindo", falou uma terceira.

Quem também deixou uma mensagem divertida foi o ator Ary Fontoura, que 'cobrou' Tata nos comentários: "E eu?", brincou ele. "Meu amor! Te amo muito", respondeu a apresentadora.

Confira as fotos de Tata Werneck com Laura Cardoso e Lima Duarte:

