Tata Werneck revela qual é seu maior medo em relação à maternidade

Mãe de Clara Maria, a apresentadora Tata Werneck se emocionou ao expor medo relacionado à maternidade: 'Não sou só eu'

A apresentadora Tata Werneckdeixou o lado humorístico um pouco de lado e abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. Durante a edição do 'Lady Night' exibida na quinta-feira, 21, no Multishow, a artista se emocionou ao abordar o assunto ‘maternidade’ com a atriz Mônica Martelli.

A conversa se iniciou ao longo do quadro 'Falha Nossa', onde as duas revelaram quais são seus maiores medos. Mônica, então, iniciou a participação contando sua insegurança como mãe.

"Eu tenho medo, todos os dias, de morrer cedo e deixar a minha filha sem mãe. Só penso nisso", declarou a atriz. Sem pensar duas vezes, Tata Werneck concordou com a amiga e contou que também possui esse medo.

"Não sei nem o que te dizer. Você também tem isso, não sou só eu", disse a apresentadora, bastante emocionada. "Quando a gente começa a envelhecer e as perdas começam a aparecer, você vê que a perda é real, ela existe", acrescentou Mônica Martelli.

Em seguida, Tata mencionou a cobrança em ter um segundo filho. Ela já é mãe da pequena Clara Maria, de cinco anos, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti. "Eu tenho medo de não conseguir dar um irmão para minha filha, porque eu quero ter mais filhos. Tenho medo dessa pressão que as pessoas fazem", disse ela, recebendo um abraço da amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck relembra críticas que recebeu durante a gravidez

Recentemente, durante uma apresentação do Lady Night, Tata Werneck comentou sobre o machismo no seu ambiente de trabalho e revelou que sofreu muitas críticas durante a sua gravidez. Casada com Rafael Vitti, a famosa é mãe de Clara Maria, de cinco anos.

"Quando eu engravidei, ouvi de uma pessoa que ficou put* comigo e já foi demitida, graças a Deus! Ela disse: 'Então você não vai trabalhar? Então agora como é que vai ser? Você vai ter que tirar licença?'. Coisas que fazem parte do meu direito, eu tenho direito de ter tudo que a maternidade envolve, mas isso vira um problema", desabafou; confira mais detalhes!

Leia também: Tata Werneck tieta Laura Cardoso e Lima Duarte nos bastidores: 'Dois tesouros'