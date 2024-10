Rodrigo Faro pede orações para Vera Viel: 'A cirurgia começou'

O apresentador Rodrigo Faro pediu para os seguidores orarem por sua esposa, Vera Viel, que está sendo operada para retirar um tumor raro e maligno

Após postar uma foto de Vera Viel no hospital, Rodrigo Faro usou as redes sociais para fazer um pedido aos seus seguidores. O apresentador contou que sua esposa já está sendo operada para retirar um tumor raro e maligno que está em sua coxa esquerda e pediu para que os seguidores orem para que dê tudo certo.

"Quem puder parar um minuto agora e orar pela minha @veraviel, eu agradeço muito… A cirurgia começou às 13h e deve acabar final da tarde!!! Vai dar tudo certo com a graça de Deus!!!!", pediu o artista ao postar uma foto segurando a mão da amada no hospital.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Vai dar certo", disse uma seguidora. "A cura vem, em nome de Jesus", escreveu outra. "Deus no controle de tudo", falou uma fã. "Em oração, meu querido. Deus no controle", comentou mia suma.

Nesta última quinta-feira, 10, Vera revelou para os fãs o resultado dos exames que realizou recentemente após encontrar um nódulo em sua coxa. Ela explicou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial. "Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha", contou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Filha de Rodrigo Faro emociona Vera Viel com atitude

A filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Viel Faro, de 11 anos, apesar da pouca idade, sempre compartilha sábias palavras em sua rede social. A herdeira caçula do casal é uma influenciadora cristã e emocionou ao fazer um vídeo após o diagnóstico da mãe de Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno.

Orgulhoso do discurso da garota, o apresentador repostou o vídeo dela falando sobre Vera Viel ser curada e esse ser o seu presente de Dia das Crianças. Ao ver o pronunciamento da filha, a modelo reagiu e se mostrou bastante emocionada com a sabedoria e maturidade dela. "Filha como Deus te usa o tempo todo, Ele tem um propósito maravilhoso e eu vou ser testemunho dele com a minha cura. Vamos continuar orando e louvando ao Senhor", escreveu a famosa. Confira!