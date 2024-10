Raquel Brito detalha sintomas de mal-estar em prova de A Fazenda: 'Pesado'

Em recuperação, a ex-A Fazenda Raquel Brito recordou um pedido feito aos médicos durante atendimento a caminho do hospital

A influenciadora digital Raquel Brito, desclassificada de 'A Fazenda 16' após passar mal durante uma prova do reality show da Record TV, está bem e segue em recuperação. No entanto, até chegar a este estágio, ela enfrentou momentos tensos nos últimos dias.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', exibida na noite de domingo, 13, Raquel relatou como tudo aconteceu. Na sexta-feira, 11, a equipe da ex-peoa revelou publicamente que os resultados de exames realizados por ela apontaram diagnóstico de Miocardite Aguda.

Ao longo do bate-papo com a repórter Taynara Figueiredo, Raquel Brito se disse abalada com o ocorrido. A irmã do ex-BBB Davi Brito ainda recordou os primeiros sintomas sentidos ainda na dinâmica da atração.

"Eu tava ótima, tava tudo normal, como qualquer pessoa. Ao descer para prova, tava tudo ok também. Quando eu comecei a prova, comecei a sentir dor no corpo, aquela dorzinha vindo aos poucos no peito. Também fiquei com uma vista turva. Muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, dor no corpo. E a sensação que eu tinha era que ia morrer ali no meu campo de prova, pra mim foi muito pesado", detalhou ela.

Em seguida, Raquel mencionou o pedido de socorro que fez aos médicos durante o atendimento. "Quando eu ouvi as paramédicas, eu me reanimei. Eu disse ‘Me ajuda, eu tô morrendo, tô morrendo’. Elas pediram para acelerar a ambulância. Disseram ‘Corre, corre, porque a Raquel tá tendo espasmo’. Eu apagava, e acordava com a mesma dor, aquela contração", disse.

A ex-participante de 'A Fazenda 16' ainda contou que recebeu massagem cardíaca e um remédio sublingual. "Eu entrei bem no programa, estava bem todos os dias. Foram 20 dias que eu passei dentro da casa, eu acho, e o tempo todo, tava tudo bem. Eu fiz atividade, subia e descia para cuidar dos animais, ia para academia", ressaltou ela, ainda tentando entender a situação.

Vale lembrar que Raquel Brito foi desclassificada do reality show rural por recomendações médicas. Assim que foi socorrida na sede do programa da Record TV, a jovem foi encaminhada diretamente a um hospital, onde permaneceu até a quinta-feira, 10.

