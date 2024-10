Ainda internada, Raquel Brito fala sobre ter passado mal em A Fazenda: 'Senti'

Após dias de ter deixado 'A Fazenda 16' às pressas, Raquel Brito fala pela primeira vez sobre ter sido socorrida; veja o relato dela no hospital

Após alguns dias de muita especulação e de ter deixado A Fazenda 16 às pressas, Raquel Brito apareceu falando pela primeira vez em sua rede social nesta quarta-feira, 09. Com roupa de hospital e acesso na mão, ela se gravou e comentou como está.

A irmã do campeão do BBB 24, o baiano Davi Brito, então confirmou que passou mal e foi socorrida bem rápido. Ela agradeceu a equipe do reality show comandado por Adriane Galisteu e a agilidade com quem a ajudaram. Sem dar muitos detalhes, Raquel apenas contou que sentiu algo bem intenso e que está sendo acompanhada por bons profissionais.

"Tô passando aqui pra falar com vocês, pra deixar o coração de muita gente calmo, que eu tô bem, eu fui muito bem assistida, eu tenho que agradecer primeiramente a deus por estar comigo naquele momento, só eu e ele sabe o que a gente sentiu, o que eu senti na verdade, quero agradecer também a toda equipe do programa, porque foi muito ágil", disse.

"Do vídeo parece que não, mas na hora que eu estava ali foi muito ágil, me ajudaram muito, muito mesmo e eu tô tendo muito suporte, eu tô muito bem assistida, eu tô com os melhores profissionais de São Paulo, eu tô sendo bem cuidado, tá certo?", declarou.

Por fim, ela lamentou sua saída do programa e comentou que está com saudade dos colegas do confinamento. "Eu não esperava nunca que eu ia sair dessa forma por motivos né, que podem acontecer com qualquer pessoas, quero pedir a vocês que parem de especular coisas", pediu que parem de criar especulações sobre sua saída.

Na segunda-feira, 07, foi noticiado que Raquel Brito foi desclassificada da edição por precisar de atendimento médico mais de perto após ter sentido dores durante a prova. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes", informaram.

Record exibiu imagem de Raquel Brito sendo socorrida

A saída de Raquel Brito de A Fazenda 16, da Record, foi assunto na edição da noite desta segunda-feira, 7. Na telinha, a emissora exibiu a imagem do momento em que ela foi retirada do confinamento pela equipe médica.

Logo no início da atração desta noite, a emissora exibiu a imagem de como foi a Prova de Fogo, que foi o momento em que Raquel passou mal. Durante a competição, a irmã de Davi Brito começou a sentir dor no peito e parecia que estava com dificuldade para respirar. Com isso, ela pediu para parar a prova e a equipe médica entrou no cenário para ajudá-la.

Depois, Raquel foi retirada do campo de provas em uma maca. "A Raquel desistiu da prova porque passou mal durante a execução”, informou a apresentadora Adriane Galisteu.

A ex-peoa foi atendida pelos médicos e levada ao hospital para realizar exames. Porém, os médicos orientaram que ela saíssem do reality show para cuidar da saúde e foi isso o que aconteceu. Na tarde desta segunda-feira, 7, a Record confirmou a desclassificação de Raquel Brito.

Durante a noite, a equipe de Raquel Brito divulgou o relatório médico assinado pela equipe de A Fazenda. “A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o documento, assinado por um cardiologista.