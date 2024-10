Raquel Brito desabafa: 'Coração me deu um quase arrasta pra cima'

A ex-A Fazenda Raquel Brito contou sobre a sua primeira semana longe do reality show após susto com sua saúde durante prova e ida ao hospital

Irmã de Davi Brito, a ex-peoa Raquel Brito reflete sobre sua saída repentina de A Fazenda 16, da Record TV. Nos stories do Instagram neste domingo, 13, ela falou sobre ter completado uma semana desde que saiu do reality show para cuidar da saúde.

Raquel deixou o confinamento na semana passada após passar mal durante uma prova. Agora, ela agradeceu por estar bem e se recuperando do susto.

"Hoje faz uma semana que eu passei mal, uma semana que meu coração me deu um quase arrasta pra cima. Uma semana que eu saí da casa. Eu estou com dor no coração ainda, mas confiando naquele homem lá de cima que nunca vai me deixar só. Ele sabe o motivo de tudo isso. Agora, o que importa é cuidar de mim”, disse ela.

Apesar de já ter recebido alta do hospital, a jovem garantiu que os desafios ainda não chegaram ao fim. "Ontem, eu comi e a pressão subiu, como nunca tinha subido na vida. Hoje é o primeiro dia que não estou sentindo nada, estou a base de remédios fortíssimos, mas ainda com algum cansaço. Eu não posso fazer esforço”, afirmou.

O diagnóstico de Raquel Brito

A influenciadora digital Raquel Brito teve seu quadro de saúde atualizado na tarde desta sexta-feira, 11, através de um novo boletim médico. A equipe da ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, compartilhou nas redes sociais o diagnóstico final dos exames realizados anteriormente por ela.

Para quem não acompanhou, Raquel, que estava confinada no reality rural, precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica durante uma das dinâmicas. Por recomendações médicas, a irmã do ex-BBB Davi Britoteve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde.

De acordo com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, Raquel Brito recebeu alta após dias internada, já iniciou o tratamento adequado e, em breve, poderá retornar para sua casa, em Salvador, na Bahia.

"A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira, foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de Miocardite Aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso", diz o boletim médico desta sexta-feira, 11.

"Após exames, foi constatado o diagnóstico de miocardite aguda. Nossa Raquel iniciou o tratamento e recebeu alta nesta quinta-feira (10). Ela ainda continua em repouso e observação e, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador. Agradecemos por todo apoio prestado e, logo mais, teremos nossa YOUTRA de volta!", declarou a equipe de Raquel Brito na publicação.