Qual o segredo da dieta de Angélica? Nutróloga explica benefícios

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avalia alimentação de Angélica e dá dicas para manter boa forma

Aos 50 anos, a apresentadora Angélica mantém o corpo definido com uma alimentação simples e equilibrada, focada no consumo de peixe como única fonte de proteína animal e outras alternativas vegetais. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli avalia a dieta da artista e dá dicas de alimentação.

Nos últimos dias, uma entrevista concedida por Angélica para a Revista Boa Forma, há dez anos, voltou a ser assunto na mídia. Segundo a esposa de Luciano Huck (53), ela não consome carnes vermelhas, incorpora antioxidantes na alimentação e toma suplementos para garantir o funcionamento gastrointestinal. Além disso, evita glúten e lactose em sua dieta.

“As frutas são excelentes fontes de antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e a prevenir doenças crônicas”, afirma a médica nutróloga Cibele Spinelli. Esses antioxidantes também desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde da pele, promovendo um aspecto mais jovem e saudável. “Os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e nutrientes como colina e vitaminas do complexo B, que são essenciais para o metabolismo e a energia diária”, acrescenta Spinelli.

Sobre reduzir o consumo de carnes vermelhas, a Dra.Cibele menciona que essa atitude não só traz benefícios para o coração, mas também impacta positivamente a saúde intestinal, que é fundamental na prevenção de doenças e na imunidade.

A especialista destaca que o intestino desempenha um papel crucial na absorção de nutrientes e na regulação do sistema imunológico: “Manter o intestino saudável, com uma dieta rica em vegetais, frutas e proteínas alternativas, é essencial para o equilíbrio do corpo como um todo”, avalia.

COMO MANTER A BOA FORMA?

Mesmo com uma alimentação equilibrada, a nutróloga reforça que é necessário considerar a possibilidade de suplementação: “Devido à degradação do solo, muitos alimentos já não possuem a mesma quantidade de nutrientes de décadas atrás”, completa.

O acompanhamento regular com profissionais de saúde é fundamental para garantir que o corpo esteja recebendo todos os nutrientes necessários, independentemente da dieta. “Mais importante do que focar em um único grupo alimentar, é essencial equilibrar os macronutrientes — carboidratos, proteínas e gorduras — para manter uma saúde ajustada e atingir uma composição corporal ideal”, explica Spinelli. “A combinação correta de nutrientes e o acompanhamento profissional são essenciais para qualquer plano alimentar de sucesso”, conclui a médica nutróloga.

