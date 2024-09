Saiba quais são os benefícios do poderoso ‘shot’ de Claudia Raia

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica os benefícios da mistura que faz parte da rotina matinal de Claudia Raia

Claudia Raia (57) sempre foi conhecida por sua disciplina com a saúde e boa forma. Recentemente, a renomada atriz compartilhou uma de suas rotinas matinais que vem ganhando destaque: o “shot”, tomado em jejum antes da primeira refeição do dia. A mistura é composta por 1 limão espremido, 1 scoop de creatina, 1 scoop de glutamina, 1 scoop de colágeno e duas cápsulas de própolis; uma combinação que promete fortalecer a imunidade e melhorar a saúde muscular e intestinal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli destaca que essa combinação de ingredientes pode, de fato, trazer diversos benefícios à saúde, principalmente quando o foco é o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora na regeneração muscular. "O limão é rico em vitamina C, que tem um papel importante na imunidade, na pele e na proteção contra danos celulares, por suas propriedades antioxidantes. Ser consumido em jejum é uma prática que auxilia na hidratação e estimula o sistema digestivo”, explica a especialista.

A creatina, geralmente associada ao ganho de força e desempenho muscular, também tem um papel importante na manutenção da saúde em geral, como aponta Cibele. "Ela é um suplemento muito utilizado no esporte, mas também pode beneficiar o metabolismo energético e a saúde cerebral. Além disso, auxilia na preservação da massa magra, que é essencial à medida que envelhecemos", pontua.

Outro ingrediente presente no shot de Claudia Raia é a glutamina, um aminoácido que ajuda na recuperação muscular e no fortalecimento da imunidade. "A glutamina é fundamental para a integridade do trato gastrointestinal. Ela atua como fonte de energia para as células intestinais, ajudando a preservar a barreira intestinal e evitando processos inflamatórios", destaca a nutróloga.

O colágeno, por sua vez, tem sido amplamente utilizado para a saúde da pele, das unhas, dos cabelos e das articulações. "Com o passar dos anos, nossa produção de colágeno diminui, o que pode resultar em perda de elasticidade da pele e enfraquecimento dos ossos e articulações. A suplementação diária pode ajudar a amenizar esses efeitos, promovendo a regeneração dos tecidos, porém é necessário que se mantenha uma dieta equilibrada, priorizando boas fontes de proteína e nutrientes ricos ricos em zinco, vitamina C e Vitamina A, que são precursores do colágeno”, acrescenta a médica.

Por fim, o própolis, utilizado em cápsulas na rotina da atriz, é conhecido por suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. "O própolis é um excelente aliado do sistema imunológico, ajudando a combater infecções e a reduzir inflamações no corpo. É especialmente útil em períodos de maior vulnerabilidade, como mudanças de clima ou situações de estresse elevado", afirma Cibele.

A médica ressalta, no entanto, que mesmo sendo uma combinação rica em nutrientes, é importante que cada indivíduo consulte um profissional de saúde antes de adotar rotinas semelhantes. "O organismo de cada pessoa responde de maneiras diferentes, e nem todos os suplementos são necessários para todas as pessoas. Por isso, é fundamental ter uma orientação médica adequada para personalizar essa rotina conforme as necessidades específicas do paciente", orienta a especialista.

O "poderoso shot" de Claudia Raia reflete uma tendência crescente de buscar alternativas naturais e suplementares para fortalecer o corpo e melhorar a disposição. Contudo, Cibele faz um alerta: "O shot pode ser uma excelente adição à rotina de cuidados com a saúde, mas deve ser acompanhado de uma alimentação balanceada e de hábitos saudáveis. Não existe fórmula mágica. Priorizar atividade física, alimentação e uma boa noite de sono são a chave para uma vida saudável e longa".