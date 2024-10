Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas abre o jogo sobre relação com Latino

'Passamos por uma relação de altos e baixos', confessou a influenciadora digital Suzanna Freitas ao falar sobre seu pai, o cantor Latino

Nesta terça-feira, 8, Suzanna Freitasparticipou do 'Vaca Cast', podcast apresentado por Evelyn Regly. Durante o bate-papo, ela abriu o jogo sobre sua relação com seu pai biológico, o cantor Latino.

A influenciadora digital, que é filha da cantora Kelly Key, foi criada pela mãe e pelo padrasto, Mico Freitas, que considera um pai. Ela explicou que hoje mantêm uma boa relação com Latino, apesar de algumas dos desafios.

"Passamos por uma relação de altos e baixos, mas hoje temos uma relação de amizade. Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa. São relações totalmente diferentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos brigados. Temos nossos problemas, como qualquer um tem com os pais, mas quando isso vai para a internet, ganha um peso muito maior. Ou às vezes nem representa o que realmente acontece", explicou.

Suzanna também contou como lida com a exposição e sobre a importância de manter sua vida pessoal privada, especialmente em relação ao pai: "Não temos uma relação extremamente íntima, mas mantemos contato. Um ‘oi’, mensagens no WhatsApp, ligações em datas importantes como o Dia dos Pais. Mas eu não vou ficar expondo isso na internet para provar algo a alguém. O que importa é que eu sei que a gente tem uma relação legal e, para mim, isso é o que vale", acrescentou.

A jovem também falou sobre sua conexão com a mãe, Kelly Key. "Eu ia aos shows da minha mãe no Canecão, ficava com uma bandana, me achava a maior fã dela. Sabia cantar todas as músicas e fazer todas as coreografias", recordou.

Ela também destacando a personalidade forte de ambas. "Sou escorpiana e minha mãe é pisciana, então você pode imaginar… nós duas dentro de casa! Eu falo mesmo, não consigo esconder meu olhar. Minha mãe fica magoada, ela é dramática, mas eu sou mais direta", completou.

Suzanna Freitas comenta semelhança com a mãe

Na maioria das vezes que Kelly Key e Suzanna Freitas aparecem juntas, fãs e internautas se surpreendem e falam sobre a semelhança física entre mãe e filha. Apesar de se divertir com os comentários, a influenciadora diz que não percebe a similaridade.

"Apesar de eu não perceber essa grande semelhança que as pessoas acham, provavelmente porque eu acostumei, sempre recebi muitos comentários a respeito da nossa semelhança física em todas as minhas redes e ao vivo", conta a filha de Kelly Key, em entrevista à CARAS Brasil. Saiba mais!