Gil do Vigor relembra crise de ansiedade: ‘Pensando que ia morrer’

O economista e ex-BBB Gil do Vigor foi o convidado do programa Sábia Ignorância desta segunda-feira, 07 e falou sobre sua saúde mental

Gil do Vigor foi o convidado do Sábia Ignorância desta segunda-feira, 07, que vai ao ar na GNT. O ex-BBB falou sobre sua relação com a sua saúde mental e enfatizou a importância da terapia para ajudar a controlar esse sentimento que pode causar muito desespero. Além de Gil, o psicanalista e doutor em Psicologia Alexandre Patrício de Almeida também foi convidado do programa.

Para a apresentadora Gabriela Prioli, Gil relembrou que teve uma vivência dramática com a ansiedade: “Já parei em hospital pensando que ia morrer. Aquele sentimento horrível. Eu chorava, não sabia o que acontecia e no hospital falavam: ‘Você tem que cuidar da sua mente, da sua cabeça.’ Existe um problema e você precisa cuidar. É um preconceito achar que não pode tomar remédio. A ansiedade faz parte de um problema real do nosso país. Tome vergonha na sua cara e vai se cuidar”, disse ele.

O psicanalista então deu sua explicação porque o Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking dos países mais ansiosos.

“Ser brasileiro não é fácil e não estamos acostumados com uma estabilidade. Estamos sempre nos acostumando com novas economias, a novos governos, novas leis, instabilidade política e isso gera gatilho de instabilidade. E agora tem a instabilidade climática. O Brasil daqui a 50 anos vai ser inabitável. Quantas pessoas absorvem essa informação e ficam ainda mais ansiosas, pensando naquilo que está por vir?”, disse o especialista.

Gil do Vigor revela crise que o impediu de entrar em avião

Em agosto, Gil do Vigor surpreendeu ao contar que perdeu um voo por ter uma crise de ansiedade no aeroporto. Ele contou que perdeu o avião ao não conseguir embarcar. “Partiu, Recife! Volto na segunda. Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã e tive uma crise de ansiedade e não voei. Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus”, disse ele.