Como Evaristo Costa perdeu tanto peso por conta de doença? Médica explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avalia caso de Evaristo Costa e esclarece como apresentador emagreceu por conta da doença de Crohn

Nos últimos dias, o jornalista Evaristo Costa (48) surpreendeu como uma declaração sobre sua saúde e revelou que uma das consequências da doença de Crohn foi a rápida perda de peso, onde perdeu cerca de 22 quilos em apenas três semanas. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica sobre essa condição e analisa caso do comunicador.

Evaristo Costa foi diagnosticado com doença de Crohn, condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal. Em uma recente entrevista ao PodCringe, o jornalista declarou que sua perda de peso foi resultado da doença, e não de uma decisão pessoal relacionada à forma física ou aparência.

"Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas [...] Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim", contou ele.

Segundo a Dra. Cibele Spinelli, esse caso de Evaristo Costa está relacionado diretamente ao processo inflamatório que danifica a mucosa intestinal, dificultando a absorção de nutrientes essenciais. Ela explica sobre a doença.

"Essa inflamação pode comprometer significativamente a absorção de nutrientes, levando a uma rápida perda de peso. É um sinal de alerta importante, pois reflete um estado de descompensação metabólica grave, que exige intervenção imediata para controlar a inflamação e evitar complicações nutricionais mais sérias", avalia.

A nutróloga reforça que nem todos os pacientes que convivem com a doença de Crohn perdem peso tão rapidamente, mas quando isso acontece, é sinal de que a inflamação está muito severa, sendo então um sinal de alerta.

"Para evitar essa perda, é fundamental controlar a inflamação com medicamentos, ajustes na alimentação e, em alguns casos, suplementação de nutrientes. Com o tratamento correto e acompanhamento regular, a perda de peso pode ser controlada", declara.

E COMO REDUZIR ESSA PERDA DE PESO?

A especialista menciona que pacientes que sofrem com essa a doença de Crohn precisam estar atentos com a alimentação: "Tem um papel fundamental no manejo da doença de Crohn. Em momentos de crise, é recomendado comer pequenas refeições ou lanches frequentes a cada 3 a 4 horas, beber líquidos suficientes para evitar a desidratação e reduzir o consumo de fibras".

"Cada caso é único, e é importante contar com a orientação de um nutricionista ou médico [...] o acompanhamento médico e nutricional contínuo também é importante para adaptar o tratamento às necessidades do paciente e garantir uma melhor absorção dos nutrientes, permitindo assim uma melhor qualidade de vida", finaliza.

