Fátima Bernardes revela que faz terapia e alerta sobre problema: 'Preocupa'

Preocupada com a saúde não apenas física, mas também da mente, Fátima Bernardes revela que faz terapia e alerta internautas; veja

A apresentadora Fátima Bernardes resolveu revelar um detalhe de sua vida pessoal para fazer um alerta para os internautas que lhe acompanham na rede social. Nesta terça-feira, 08, a jornalista fez uma selfie antes de entrar em uma sessão de terapia e falou sobre cuidar da mente.

A ex-comandante do Encontro, da Globo, então revelou que busca o atendimento psicológico e alertou sobre a medida ser tão importante quanto os outros mecanismos como atividade física, alimentação e outros para a saúde.

Usando óculos escuros, a comunicadora fez a selfie e publicou a dica. "Todo dia tem alguém postando algo sobre como cuidar da saúde do corpo, como alcançar metas inatingíveis de beleza, mas poucos falam da saúde da mente. Essa é uma foto minha aguardando pra cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas emoções. E você, se preocupa com a mente, tanto quanto com o corpo?", apontou para a questão das pessoas procurarem vários cuidados para o corpo e deixarem a mente de lado.

Nos comentários, os internautas reagiaram e até alguns famosos. "Sempre", concordou a apresentadora Angélica. "Sim, muito mais do que o corpo. A alma e a mente estando bem o corpo agradece", concordaram outros.

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. No dia 11 de julho, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou sobre a circunstância. Leia mais o que ela disse aqui.