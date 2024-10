Médico analisa decisão de Viih Tube sobre o pós-parto: 'É preciso cautela'

Dr. Nicola Biancardi é membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Possui pós-graduação em Cirurgia Plástica no Instituto Ivo Pitanguy e atende, atualmente, em Linhares (ES) e Nova Friburgo (RJ). Entre os principais procedimentos realizados pelo profissional estão: Lifting da face, Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), Rinoplastia, Otoplastia (cirurgia das orelhas), Mentoplastia (cirurgia no queixo), Abdominoplastia, Lipoaspiração, Lipoenxertia (preenchimento com gordura), Mamoplastia e inclusão de prótese.