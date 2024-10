Eliezer exibe resultado de cirurgia após retirada dos joanetes

Após cirurgia reparadora para retirar os joanetes, Eliezer compartilhou resultado do procedimento nas redes sociais: "Nunca me imaginei sem"

Nesta terça-feira, 8, Eliezer usou as redes sociais para compartilhar uma conquista pessoal com os seguidores. Três semanas após realizar a operação para retirada dos joanetes dos pés, o ex-BBB exibiu o resultado final do procedimento.

Há alguns dias, o marido de Viih Tube havia mostrado o pós-operatório imediato no dia da cirurgia reparadora, agora, ele exibiu os pés sem inchaço e já cicatrizados nos Stories do Instagram.

Ao ver o resultado, Eliezer não escondeu a felicidade. "Nunca me imaginei sem Juju (risos). Uma nova vida começa", celebrou.

Veja como ficou:

Antes de realizar a cirurgia reparadora, o ex-BBB assustou os internautas ao compartilhar uma carta aberta anunciando uma separação inesperada. Embora tenha dado a entender que estava 'seguindo seu caminho', Eliezer não se divorciou de Viih Tube e revelou que a mensagem foi uma despedida dos joanetes.

Eliezer detalha processo de recuperação após cirurgia reparadora

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito de sua recente cirurgia para retirada dos joanetes. Por meio de suas redes sociais, o marido de Viih Tube tem feito uma espécie de 'diário de pós-operatório'.

Em seus stories no Instagram, Eliezer atualizou seu processo de recuperação. De acordo com o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, em comparação com os dias anteriores, a dor já diminuiu bastante.

"Diário de pós-operatório dos joanetes: acordei hoje sem dor. Já suspendi alguns remédios, agora só tomo remédio se eu sentir dor. No máximo, estou sentindo latejar. Já estou andando normalmente, mas, digamos, ainda devagar", iniciou Eliezer.

Em seguida, ele contou que está usando uma 'bota' específica nos pés durante a recuperação e explicou a importância do item no processo de pós-operatório. "A bota é muito importante porque você vê que ela é muito maior que o pé, então, toda essa estrutura dela protege o pé para que não dê nenhuma pancada... Dormi bem melhor, do segundo para o terceiro dia, já tinha sentido dor demais, mas agora está supersuave", finalizou Eliezer.