Virginia encanta ao mostrar momento fofo de seu afilhado Miguel e Maria Flor

Virginia Fonseca encantou ao mostrar em suas redes sociais um momento para lá de fofo de seu afilhado Miguel com Maria Flor

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, de um mês.

Nesta terça-feira, 8, a famosa contou com a presença do afilhado Miguel em sua casa. Em sua conta no Instagram, a loira publicou um vídeo em que o pequeno aparece brincando com Maria Flor quando de repente tenta dar um beijo na menina, que se afasta.

"Socorro gente, o Miguel querendo dar um beijinho na FloFlo. Zé Felipe corre aqui", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "O Brasil todo te entende, Miguel. A gente também quer encher a Floflo de beijinhos", escreveu uma internauta. "Quando você tenta ser simpática e a pessoa confunde as coisas", brincou outra. "Miguel!!! Você está muito para frente menino", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mesversário

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 8, e os papais comemoraram a data especial com uma festa temática. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes da celebração, que teve como tema o filme O Poderoso Chefinho.

Para a festa, José Leonardo usou um macacão com estilo de terno com risca de giz e suas iniciais bordadas. Virginia e Zé Felipe também surgiram usando terno. Já Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1, as filhas mais velhas da influencer e do cantor, surgiram com um vestido preto e branco, com muito brilho.

Ao mostrar os detalhes da festa, Virginia se derreteu pelo herdeiro. "Um mês do chefinho da casa e dos nossos corações!!!! José Leonardo, eu só sei agradecer a Deus por ter nos dado você, um menininho lindo, saudável, calmo, você é luz na nossa vida e hoje sei que faltava você para nossa família ficar completa. Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a mamãe na legenda.