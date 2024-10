Mãe de Raquel Brito viaja a São Paulo após diagnóstico médico da famosa

Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda 16 após receber resultados de exames médicos

Desclassificada de A Fazenda 16, Raquel Brito (23) recebeu diagnóstico médico que requer atenção e acompanhamento especializado. A irmã de Davi Brito (22), campeão do BBB 24, está recebendo cuidados em um hospital em São Paulo, o que provocou uma mudança na rotina da sua família, que vive em Salvador (BA).

No fim da tarde desta segunda-feira, 7, Elisângela Brito, mãe da agora ex-peoa, embarcou com urgência para a capital paulista para acompanhá-la de perto no centro de saúde. Um cardiologista da Record divulgou um boletim médico que revela detalhes do quadro da famosa.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o coordenador médico do programa, Dr. Leandro Santini Echenique.

Raquel passou mal durante a gravação da Prova de Fogo, no domingo, 6. Suelen Gervásio (28) declarou que a baiana quase desmaiou no cenário e aparentava ter um quadro de ansiedade. Os momentos não foram mostrados na transmissão do reality show, no PlayPlus.

A equipe da influenciadora digital divulgou uma nota nas redes sociais em que reforça o relatório médico do profissional de A Fazenda 16 e tranquiliza os fãs. A expectativa é de que a famosa retorne a Salvador ainda nesta semana.

"Na noite desta segunda (7), recebemos o relatório médico de Raquel, com informações sobre o seu estado de saúde. Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou a necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma. Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável", informaram.