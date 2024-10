Jenna Fischer, atriz de The Office, revela câncer em relato emocionante

Jenna Fischer, famosa por interpretar Pam Beesly na série The Office, fez um relato emocionante ao anunciar que foi diagnosticada com câncer de mama

Nesta terça-feira, 8, Jenna Fischer, famosa por interpretar Pam Beesly na série The Office, fez um relato emocionante em sua conta no Instagram. A atriz contou que foi diagnosticada com câncer de mama recentemente.

"Em outubro de 2023, postei uma foto minha no Instagram me preparando para minha mamografia de rotina, com um lembrete brincalhão de 'cuidar dos seus sacos de tempo que estão ticando', à la Michael Scott. Após resultados inconclusivos dessa mamografia, devido ao tecido mamário denso, minha médica solicitou um ultrassom mamário. Eles encontraram algo na minha mama esquerda. Foi solicitada uma biópsia. Então, em 1º de dezembro de 2023, descobri que eu tinha câncer de mama triplo positivo em estágio 1. O câncer de mama triplo positivo é uma forma agressiva de câncer de mama, mas também é altamente responsivo ao tratamento. Em janeiro, fiz uma tumorectomia para remover o tumor. Felizmente, meu câncer foi detectado cedo e não tinha se espalhado para meus linfonodos ou para o resto do meu corpo", começou ela.

Em seguida, a famosa comentou sobre o tratamento. "No entanto, devido à natureza agressiva do câncer de mama triplo positivo, ainda foram necessários quimioterapia e radioterapia para garantir que ele não voltasse. Em fevereiro, comecei 12 rodadas de quimioterapia semanal, e em junho, comecei três semanas de radioterapia. E embora eu continue sendo tratada com infusões de Herceptin e uma dose diária de Tamoxifeno, estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima. Perdi meu cabelo durante a quimioterapia, mas graças a algumas ótimas perucas e chapéus com cabelo, consegui esperar até agora para revelar tudo o que está acontecendo comigo. Estou fazendo este anúncio por alguns motivos. Primeiro, estou pronta para deixar as perucas. Segundo, para implorar que façam suas mamografias anuais. Você também pode pedir ao seu médico que calcule sua Pontuação de Avaliação de Risco de Câncer de Mama e faça os exames adicionais necessários. Estou falando sério, ligue para seu médico agora. Meu tumor era tão pequeno que não podia ser detectado em um exame físico. Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores. Ele poderia ter se espalhado. Ver mulheres postando fotos de suas consultas de mamografia no Instagram me incentivou a marcar a minha. Estou tão feliz por ter feito isso. Considere isto como um empurrãozinho para que você faça o mesmo".

Apoio

Em seu relato, Jenna também ressaltou a importância do apoio das pessoas próximas durante essa fase difícil. "Também estou compartilhando na esperança de que seja uma fonte de apoio para qualquer mulher que esteja passando por isso agora. Como qualquer pessoa que já recebeu um diagnóstico de câncer sabe, sua vida muda imediatamente. Tudo passa a girar em torno de consultas médicas, resultados de exames, tratamentos e recuperação dos tratamentos. De repente, tudo na sua vida gira em torno de uma coisa: Lutar contra o câncer. É preciso uma aldeia para lutar contra o câncer e eu tive uma aldeia incrível. Até isso acontecer, eu não achava que realmente sabia quanta generosidade e bondade poderiam chover de uma pessoa para outra. Começou com uma equipe de médicos e enfermeiros. Todos eles anjos. Houve cuidadores, alguns dos quais vi apenas uma vez, que compartilharam suas próprias histórias de câncer de mama comigo. Eles pareciam colocados no meu caminho exatamente nos momentos em que eu mais precisava deles. Conectei-me com outros sobreviventes do câncer que me orientaram ao longo do caminho. Estranhas que agora são irmãs. Isso reforçou o quanto compartilhar pode ser poderoso para a próxima pessoa que embarca nessa jornada".

O apoio de amigos e familiares também foi fundamental. "Outra grande parte da aldeia foram meus amigos e familiares, que nos cercaram com amor e apoio. Cada pessoa tinha sua própria maneira especial de cuidar de nós. Algumas pessoas me mandavam mensagens toda semana durante a quimioterapia, algumas me levavam para caminhadas, buscavam nossos filhos na escola, deixavam comida, me levavam para comprar perucas, algumas enviavam orações em forma de mensagens de áudio. Cada gesto, grande ou pequeno, foi sentido. Tudo foi perfeito. Além disso, muitas pessoas na minha vida não sabiam até muito recentemente. E eu precisava disso também. Eu precisava de espaços e pessoas que não me vissem como uma paciente com câncer. Felizmente, consegui continuar trabalhando durante os tratamentos. Isso só foi possível porque trabalho com minha melhor amiga, Angela Kinsey, que me protegeu e me defendeu. Por muito tempo, ela foi a única pessoa no meu ambiente de trabalho que sabia. Quando perdi meu cabelo, ela usava chapéus nas reuniões de trabalho para que eu não fosse a única. Quando eu precisava de uma pausa, nós fazíamos uma. Tenho muita sorte de ter uma carreira com esse tipo de flexibilidade. O tratamento do câncer exige muita flexibilidade. Para uma pessoa que gosta de planejar, isso foi um ajuste difícil. Mas continuar trabalhando trouxe tanta alegria à minha vida durante o tratamento".

Por fim, Jenna revelou que pode ser considerada livre do câncer. "As pessoas costumam perguntar 'Como estão as crianças?'. Meus filhos têm 10 e 13 anos. Meus filhos estão ótimos. Enfrentamos essa jornada como uma família. Eles viram que eu ainda conseguia fazer muitas das mesmas coisas de antes, como comer com a família e participar de eventos escolares. E viram as limitações que o tratamento do câncer trouxe, como ir para a cama antes deles e precisar de cochilos durante o dia. Contamos aos professores, treinadores e a qualquer adulto que pudesse estar em posição de apoiá-los. Contamos com nossa comunidade. Eles nos sustentaram. Passamos por isso juntos. Por fim, preciso mencionar meu marido, Lee, que esteve ao meu lado durante todo esse tempo. E quero dizer literalmente ao meu lado... cirurgias, quimioterapia, consultas médicas, buscas intermináveis no Google, choros feios tarde da noite. Ele estava lá para tudo. Eu sabia que ele era incrível quando me casei com ele. Eu estava certa. Após minha última quimioterapia e tratamentos de radiação, Lee me perguntou se havia algo que eu gostaria de fazer para comemorar. Eu disse que simplesmente queria tocar um sino com as crianças no nosso quintal, com todos jogando confetes. Então, nós fizemos isso. Estou feliz em dizer que recentemente fiz um novo exame e os tratamentos funcionaram. Estou livre do câncer. Continuarei sendo tratada e monitorada para me manter assim. Mais uma vez, não pule sua mamografia. Aprenda com a Pam e seus Pam Pans. Michael estava certo. Façam os exames, meninas. E saibam que, caso recebam um diagnóstico de câncer de mama, existe uma aldeia esperando para cuidar de vocês", finalizou.

Recentemente, os atores de The Office se reúniram após dez anos do fim da série.