Raquel Brito permanece em hospital e preocupa: 'Necessita'

Raquel Brito foi eliminada de A Fazenda 16 e está hospitalizada em São Paulo; boletim médico indica quadro da influenciadora digital

Raquel Brito (23) segue em observação em um hospital em São Paulo após sofrer uma indisposição durante a gravação da Prova de Fogo no último domingo, 6, em A Fazenda 16. Ela foi avaliada pela equipe médica e acabou desclassificada do reality show devido ao estado de atenção que a situação ainda pede. Com isso, ela perdeu a chance de brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A CARAS Brasil entrou em contato com a Record para saber informações sobre o estado de saúde da agora ex-peoa. A emissora confirma que ela permanece hospitalizada, mas não tem detalhes de quando a paciente terá alta médica. Uma nova atualização sobre o estado de saúde da irmã de Davi Brito (22), campeão do BBB 24, não foi divulgada.

Na segunda, 7, a equipe da influenciadora digital divulgou o boletim da equipe médica da Record que atendeu a famosa após um quase desmaio no programa. O relatório aponta que Raquel teve dor torácica e passou por uma bateria de exames para investigar a causa. Os resultados não foram animadores e ela teve que deixar o confinamento para ser acompanhada de perto por profissionais da saúde.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o coordenador médico do programa, Dr. Leandro Santini Echenique.

Elisângela Brito, mãe da famosa, deixou Salvador e desembarcou em São Paulo para acompanhar a filha durante os cuidados médicos. Até o momento, um novo boletim médico da ex-participante de A Fazenda 16 não foi divulgado.

A Record ainda não definiu se a influenciadora digital vai perder o cachê de participação. De acordo com contrato assinado pelos participantes do reality show, em caso de desistência ou expulsão o cachê é retirado automaticamente.