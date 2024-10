Preta Gil faz tratamento com laser dentro da boca e explica o motivo

A cantora Preta Gil conta o motivo para ter fazer tratamento com laser dentro da boca durante sua luta contra novos tumores

A cantora Preta Gil segue em seu tratamento contra os novos tumores em seu corpo. Depois de remover um tumor na parte final do intestino, ela descobriu novos focos da doença nos linfonodos, peritônio e ureter. Com isso, a artista retomou a quimioterapia. Agora, ela iniciou um tratamento com laser.

Nos stories do Instagram, Preta apareceu recebendo o laser dentro de sua boca durante uma sessão de laserterapia. Então, ela explicou o motivo do procedimento.

"Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva para não surgir e, qunado surge, também fazemos laser para sumir", disse ela.

A artista já está no quinto ciclo de quimioterapia e recebe os medicamentos em um hospital de São Paulo.

Sintomas de Preta Gil

A cantora Preta Gil compartilhou com os seguidores um breve relato sobre seu bem-estar durante o novo ciclo de quimioterapia. A artista, que precisou retomar o tratamento contra o câncer em agosto deste ano, usou as redes sociais na terça-feira, 15, para contar como tem se sentido nos últimos dias.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta mostrou que estava realizando uma aula de pilates. A filha de Gilberto Gil explicou que, devido às medicações, ela se sente bastante cansada - algo bastante comum em pessoas que fazem quimioterapia.

"Hoje eu consegui reagir depois de quatro dias de muita prostração, fadiga, cansaço, que é absolutamente normal. A gente faz a quimio e em média três dias depois que acaba a gente começa uma fadiga muito intensa. E a minha a cada ciclo fica mais intensa porque a quimioterapia é acumulativa, então a gente vai ficando muito baqueada", declarou ela, relatando os sintomas.

Em seguida, Preta Gil aproveitou o assunto para reforçar a importância de realizar atividades físicas, apesar do cansaço. "Óbvio que tem dias que eu não consigo fazer, aconteceu semana passada. Mas hoje eu acordei melhor, tenho acompanhamento das minhas duas oncologistas", disse a famosa.