Preta Gil é internada em hospital no Rio de Janeiro. Saiba o motivo

Em luta contra câncer, a cantora Preta Gil foi internada em um hospital no Rio de Janeiro nesta semana. Ela viaja para o exterior em breve

A cantora Preta Gil voltou a ser hospitalizada durante sua luta contra o câncer. A estrela está internada em um hospital no Rio de Janeiro desde terça-feira, 1º.

De acordo com o site Quem, a equipe da artista contou que ela foi internada para fazer exames e receber medicações que só podem ser aplicadas no hospital. Ela está bem e deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

Vale lembrar que Preta Gil luta contra o câncer desde 2023. Ela já fez cirurgias e tratamentos oncológicos para vencer a doença. Agora, o próximo passo dela em busca da cura envolve um tratamento nos Estados Unidos. Inclusive, ela deve viajar para Nova York nas próximas semanas para iniciar o novo protocolo médico.

Preta Gil fala sobre a fase atual de sua luta contra o câncer

A cantora Preta Gil participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e falou sobre o seu tratamento contra o câncer. Ela lida com a recuperação de uma cirurgia de mais de 21 horas para remover tumores da região do abdômen depois de ter sido diagnosticada com tumor no reto. Agora, a artista viajará para os Estados Unidos para seguir com seu tratamento.

Durante o programa, ela desabafou sobre o momento atual da doença em sua vida. "Agora eu entro em uma fase difícil e complicada”, afirmou.

Então, Preta contou que viajará para os Estados Unidos nos próximos dias para iniciar um tratamento em um hospital de Nova York. Isso porque os médicos brasileiros já fizeram tudo o que podiam por ela. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

Inclusive, ela destacou sua fé na cura e afirmou que não vai desistir de lutar contra a doença. "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

