Preta Gil recebe apoio do filho no hospital após nova internação

A cantora Preta Gil, que realizou uma cirurgia nos rins, foi internada novamente na segunda-feira, 11, e recebeu apoio do filho

A cantora Preta Gil, que já havia recebido alta após realizar uma cirurgia nos rins, precisou retornar ao hospital na segunda-feira, 11, devido a dores locais. A artista, que tem recebido bastante apoio e carinho de amigos e familiares desde que retomou o tratamento contra o câncer, passou a noite na unidade de saúde bem acompanhada.

Em suas redes sociais, Preta revelou que o filho, Francisco Gil, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Otávio Muller, dormiu ao seu lado no hospital. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa publicou uma foto do herdeiro já no quarto, deitado em uma cama ao lado da sua.

"Meu bebê vai dormir comigo hoje. Boa noite!", escreveu a cantora na legenda da publicação. Mais cedo, logo após a nova internação, Preta Gil explicou que precisará passar mais alguns dias no hospital por recomendações médicas.

"Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital. Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", disse ela, na ocasião.

Vale lembrar que a cirurgia realizada por Preta devido a cálculos renais não tem ligação com o câncer. Ela retomou o tratamento contra a doença em agosto deste ano, logo após exames de rotina apontarem quatro novos tumores em seu corpo. No entanto, por causa do procedimento recente, a famosa precisou interromper a quimioterapia.

Preta Gil recebe apoio do filho em hospital - Reprodução/Instagram

