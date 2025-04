Marcos Oliveira, o Beiçola, se emociona ao receber casa no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola em A Grande Família, ficou comovido ao receber a casa doada por Marieta Severo

Nesta quinta-feira, 10, após um atraso na mudança, o ator Marcos Oliveira, de 68 anos, recebeu a residência onde passará a viver no Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel foi doado pela atrizMarieta Severo, de 78 anos, colega de elenco de Marcos na série A Grande Família, da TV Globo, em que ele interpretou o personagem Beiçola.

Nas redes sociais, o artista apareceu em um vídeo, publicado também pelo perfil do Retiro dos Artistas, no qual é recebido na nova casa e posa para fotos ao lado do cachorro. “Depois de muita espera, recebemos com todo carinho o querido Marcos Oliveira aqui no Retiro dos Artistas! Agora ele tem seu novo lar cheio de afeto e arte: a Casa 6, que foi doada com muito amor pela maravilhosa Marieta Severo!” .

“É uma alegria imensa ter o Marcos com a gente, espalhando ainda mais luz por aqui!”, completam.

Confira o ator chegando no Retiro dos Artistas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Porque morar no Retiro dos Artistas?

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014), estará em breve em sua nova residência. Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, ele passará a morar no Retiro dos Artistas, instituição responsável por abrigar artistas veteranos.

Em entrevista ao site Quem, Marcos abriu o coração e falou abertamente sobre o que o fez aceitar a mudança para o local. De acordo com o ator, suas dívidas são resultados de um golpe de um homem que fez empréstimos em seu nome sem seu conhecimento.

"Da última vez, eu ainda tinha esperança que a justiça seria feita e que o estelionatário que aplicou o golpe em mim e em outros idosos, seria preso", disse ele.

Leia também: Marcos Oliveira, o Beiçola, agradece atitude e apoio de Marieta Severo