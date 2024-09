Poliana Rocha mostra cicatriz de seu olho após cirurgia: 'Pretinho'

Após dias de cirurgia nas pálpebras, esposa de Leonardo, Poliana Rocha, mostra como estão seus olhos e fala sobre cicatriz; veja

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, atualizou como está após alguns dias de ter feito uma cirurgia nos olhos. A loira se gravou momentos antes de ir para uma consulta nesta sexta-feira, 20, para saber quando tirará os pontos das pálpebras.

Falando normalmente e sem os óculos, a mulher do sertanejo contou que está muito bem e que a recuperação está sendo ótima. A mãe de Zé Felipe então explicou que o traço preto na região é por conta dos pontos, que ainda não foi tirados.

"Aqui tá pretinho ainda, são os pontos, que ainda não tirei, hoje que eu vou ficar sabendo que dia que eu vou tirar e tá tudo perfeito, tá maravilhosa graças a deus, super indico pra quem quiser fazer", compartilhou e tranquilizou quem pretende ou precisa fazer o procedimento.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele nas pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não por estética, mas sim por questão de saúde de sua visão.

"E aí eu comecei a ver que no cantinho do meu olho estava uma pelezinha que estava começando a comprometer a minha visão. O que eu fiz? Eu fui para São Paulo, fui em um médico que me indicaram, um oftalmologista e cirurgião especialista em pálpebra, e ele me examinou e que realmente eu precisava fazer as minhas pálpebras, que realmente estavam caídas e comprometendo a minha visão", explicou.

Recuperando-se de cirurgia, Poliana Rocha baba pelo neto

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, visitou o neto recém-nascido, José Leonardo, de mais de uma semana de vida, mais uma vez. Nesta quarta-feira, 18, após revelar em sua rede social que fez uma cirurgia nos olhos, a loira compartilhou novos cliques do filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Vovó coruja, a mulher do sertanejo apareceu babando com o pequeno nos braços. Ainda se recuperando do procedimento que fez nas pálpebras, há mais de quatro dias, a empresária surgiu bem com seus óculos escuros e curtindo mais um momento com o netinho. Veja os cliques aqui.