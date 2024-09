Esposa de Leonardo, Poliana Rocha faz cirurgia em detalhe do seu rosto

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha mostra fotos de antes e depois de passar por cirurgia em detalhe do seu rosto. Saiba o que ela fez

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia no rosto. Ela contou que realizou o procedimento de blefaroplastia, que é feito na região das pálpebras.

Poliana disse que percebeu que as pálpebras estavam caídas e resolveu se submeter à cirugia. Além disso, ela fez a aplicação de um aparelho para melhorar o colágeno da pele. A cirurgia aconteceu há quatro dias e ela ainda está com os pontos na região dos olhos.

"Esses dias estou mais ausente das redes sociais porque eu fiz uma cirurgia que eu quero compartilhar com vocês hoje, achei que era o tempo necessário. Hoje eu resolvi falar porque acho que vai ajudar, muita gente da mesma faixa etária que eu tem vontade de fazer essa cirurgia e tem medo. E eu acho que acima de tudo eu preciso dar uma satisfação para vocês, que são seguidores fieis, que me acompanham e tem um carinho imenso por mim e pela minha família. Começou o seguinte: há uns dois meses, eu fui no dermatologista, e falou: ‘Poliana, você está precisando fazer as pálpebras’. Eu falei, ‘ah, doutor eu vou esperar, com 50 anos, e eu faço’. E aí ficou. Eu comecei a observar que toda vez que eu acordava, as pessoas falavam assim para mim: ‘Nossa, Poli, que cara de cansada’. Mas eu tinha acabado de acordar e estava disposta. Todo mundo falando e começou a me incomodar um pouco", disse ela.

E completou sobre a questão ir além da estética: "E aí eu comecei a ver que no cantinho do meu olho estava uma pelezinha que estava começando a comprometer a minha visão. O que eu fiz? Eu fui para são paulo, fui em um médico que me indicaram, um oftalmologista e cirurgião especialista em pálpebra, e ele me examinou e que realmente eu precisava fazer as minhas pálpebras, que realmente estavam caídas e comprometendo a minha visão".

Assim, ela fez a cirurgia e adorou o resultado. "Eu fiz há quatro dias, vocês vão achar inchado e diferente, mas é o processo, que vale a pena esperar para ter o resultado maravilhoso. Eu as pálpebras. Ele não usou bisturi, ele usou um laser de CO2, que foi maravilhoso, eu fiz as compressas, tomei os antibióticos. E eu estou muito feliz. Eu resolvi compartilhar com vocês porque tem muita gente que tem medo, que fica receosa de fazer e mudar a visão, ter ficado com o olho caído", contou.

Por fim, ela revelou mais detalhes. "Eu fiz a blefaroplastia com laser de CO2. E eu não fiz inferior, eu fiz só superior. Aproveitei que estava no centro cirúrgico e meu dermatologista acompanhou a cirurgia e ele fiz o virtue em mim, que é aquele aparelho do colar colágeno, sabe? Foi muito seguro, um procedimento tranquilo e estou me sentindo muito bem", declarou.

Poliana Rocha revela que fez cirurgia nas pálpebras - Foto: Reprodução / Instagram