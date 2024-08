Nana Caymmi retorna ao hospital horas após receber alta

Nana Caymmi deu entrada novamente em um hospital horas após receber alta; cantora realizou implante de marca-passo recentemente

A cantora Nana Caymmiretornou ao hospital na segunda-feira, 26, horas após receber alta. A artista, de 83 anos, precisou ser internada novamente na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para um ajuste no marca-passo.

No momento, Nana está sendo medicada. Esta é a terceira internação da veterana desde 26 de julho, quando foi atendida pela primeira vez na emergência da unidade de saúde. Na ocasião, ela tratou uma arritmia cardíaca.

Em seguida, a cantora foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva, onde realizou um implante de marca-passo e seguiu internada por 18 dias, recebendo alta em 13 de agosto. No dia 17, Nana deu entrada novamente no hospital após sentir dores no peito.

De acordo com informações do 'G1', na época, Nana Caymmi realizou um procedimento de cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções. Com quadro de saúde estável, a artista recebeu alta no dia 22 de agosto e seguiu se recuperando em casa.

Vale lembrar que, há oito anos, a cantora removeu um tumor cancerígeno na parte externa do estômago. Com isso, a veterana decidiu seguir um estilo de vida mais reservado e longe dos palcos.

Filha do cantor, compositor e ator brasileiro Dorival Caymmi (1914-2008), Nana iniciou sua trajetória artística na década de 1960 e se tornou uma das maiores intérpretes da MPB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DORIVAL CAYMMI - UM HOMEM DE AFETOS (@caymmideafetos)

Preta Gil fala sobre queda de cabelo em meio a tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil está novamente em tratamento oncológico e tem atualizado seus fãs sobre seu estado de saúde. Após receber alta médica na última segunda-feira, 26, e concluir o primeiro ciclo da quimioterapia, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com seus seguidores.

Em conversa com os seguidores, a filha de Gilberto Gil contou como foi sua experiência com o uso da touca de resfriamento para reduzir a queda de cabelo. Ela também disse que o estado emocional ajuda bastante no tratamento; confira mais detalhes!