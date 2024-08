Nana Caymmi recebe alta hospitalar após procedimento de cateterismo cardíaco

Diagnosticada com arritmia cardíaca, a cantora Nana Caymmi recebeu alta hospitalar após passar por cateterismo em nova internação

Na última quinta-feira, 22, a cantora Nana Caymmi recebeu alta da Casa de Saúde São José, localizada na zona sul do Rio, onde estava internada desde o dia 17 de agosto. Aos 83 anos, Nana passou por um procedimento de cateterismo cardíaco após sentir-se mal.

Em nota, a assessoria do hospital emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 26, sobre a saída da artista da unidade. “A cantora Nana Caymmi recebeu alta da Casa de Saúde São José na última quinta-feira (22)”, afirmaram.

A cantora Nana Caymmi, que já tinha enfrentado uma internação de 18 dias devido a complicações cardíacas, voltou ao hospital após sentir dores no peito. Durante a última internação, ela passou por um implante de marca-passo, após ser internada com um quadro de arritmia cardíaca.

Filha do cantor, compositor e ator brasileiro Dorival Caymmi (1914-2008), Nana iniciou sua trajetória artística na década de 1960 e se tornou uma das maiores intérpretes da MPB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DORIVAL CAYMMI - UM HOMEM DE AFETOS (@caymmideafetos)

Nana Caymmi foi internada dias após receber alta hospitalar

A cantora Nana Caymmideu entrada novamente na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto, cerca de quatro dias após alta hospitalar. A artista, que passou por um implante de marca-passo em julho deste ano, retornou à unidade de saúde após sentir dores no peito.

De acordo com informações do 'G1', Nana realizou um procedimento de cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções. Com quadro de saúde estável, a artista poderá seguir a recuperação em casa após a alta hospitalar.

Vale lembrar que, há oito anos, Nana Caymmi removeu um tumor cancerígeno na parte externa do estômago. Com isso, a veterana decidiu seguir um estilo de vida mais reservado e longe dos palcos.