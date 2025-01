Médico revela quais são os perigos do vício de Vitória Strada

A atriz Vitória Strada revelou que enfrentou um vício antes de entrar no BBB 25. Saiba quais são os riscos da substância que ela consumia

A atriz Vitória Strada está confinada no BBB 25, da Globo, e surpreendeu ao revelar que já enfrentou o vício em cigarro eletrônico. Ela disse que sofreu para largar o consumo da substância. “Eu achava que era só um hábito bobo, mas quando tentei parar, percebi que estava muito mais dependente do que imaginava. Foi mais difícil do que qualquer outra coisa que já enfrentei”, disse ela. Com isso, o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex revelou quais são os perigos do vício em cigarro eletrônico.

O médico contou que o cigarro eletrônico - conhecido como vape - possui altas doses de nicotina - equivalente a 30 maços de cigarro comum - e podem causar problemas de saúde. “Eles podem causar inflamações pulmonares, doenças cardiovasculares e até câncer a longo prazo. Essa alta concentração é o que torna os vapes extremamente perigosos. Toda nicotina é viciante, mas a dose alta presente nos cigarros eletrônicos potencializa esse risco”, afirmou ele.

Como largar o vício em cigarro eletrônico?

O médico revelou que existem tratamentos eficazes contra o vício em cigarro eletrônico. A pessoa precisa procurar ajuda médica para definir o melhor tratamento. Os cuidados médicos podem envolver terapias de reposição de nicotina e medicação, como adesivos ou gomas de mascar para reduzir os sintomas de abstinência. Além disso, a terapia comportamental também é fundamental para analisar os gatilhos emocionais e comportamentais para o consumo do vape.

Outra recomendação é investir em atividades físicas e hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida. O paciente também pode buscar grupos de apoio para lidar com a abstinência.

A atriz Vitória Strada teve uma conversa sincera com Mateus na madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 25, da Globo. Os dois tiveram uma DR logo no início do jogo ao discordarem das atitudes um do outro. Agora, eles fizeram as pazes.

Na nova conversa, Strada chamou seu amigo para declarar o seu carinho por ele. “Deixa eu falar olhando nos seus olhos. Eu amo falar olhando nos seus olhinhos", disse ela. E ele respondeu: "Obrigado por ter me trazido para cá. A gente é f*da junto. Quero muito que a gente viva a melhor experiência da nossa vida. Está sendo incrível para c*ralho".

Então, Vitória afirmou: "Você, quando eu digo que você é um irmão que a vida me deu, é de verdade. Eu não tenho irmão, e eu cultivo muito quem eu amo e quem está comigo… E você sabe o quanto você é especial para mim e o quanto eu amo você. Desculpa todos os momentos em que eu…". Ele concordou e disse que os dois são mais do que amigos. “A nossa relação é de irmão. Eu sei que a gente vai dar uns t*pas e beijos aqui e está tudo certo", declarou.

Por fim, a atriz disse: "Eu te amo muito. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe o quanto isso aqui é importante para mim". E ele respondeu: "A gente vai mandar muito bem, fazer o melhor que a gente consegue. Te amo muito. A gente vai arrasar muito juntos".

