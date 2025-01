BBB 25: Vitória Strada revela acordo com o namorado, Daniel Rocha, antes do reality

A sister Vitória Strada contou aos colegas de confinamento que fez um pedido ao namorado, o ator Daniel Rocha, antes de entrar no BBB 25

A noite de quarta-feira, 15, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25! Após curtirem uma apresentação especial da cantora Anitta, os participantes seguiram se divertindo ao longo desta madrugada.

Durante uma interação com os colegas de confinamento, Vitória Strada revelou que fez um acordo com o namorado, o ator Daniel Rocha, antes de entrar no confinamento. Juntos há quase 1 ano, os dois assumiram publicamente o namoro somente no fim de 2024.

O assunto veio à tona após a sister pedir para Mateus, sua dupla no programa, preparar um lanche para eles. "Eu estava pensando nisso", respondeu o arquiteto. "Nossa, me dá um beijo na boca", brincou Vitória, encenando a situação e arrancando gargalhadas dos colegas.

Em seguida, a atriz contou qual foi o pedido feito para Daniel antes de entrar no reality show da TV Globo: "Eu falei para o meu namorado assim: 'Eu posso dar um selinho no Mateus se eu ficar muito mal?' Aí ele me olhou: 'Tá, pode'", relatou ela.

"Porque é a minha cara, em alguma festa, Mateus estar muito bêbado, e a gente...", continuou Vitória Strada, fazendo bico para um selinho. Recentemente, Daniel Rocha compartilhou em suas redes sociais a última foto registrada ao lado da namorada.

Na imagem, o casal aparece no banheiro de casa enquanto a atriz escovava o dente. "Vai amor. Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora na casa mais vigiada do Brasil", escreveu o artista na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitória Strada 🦩 (@vitoriastrada_)

Namorado de Vitória Strada fala sobre a ida dela para o BBB 25

O ator Daniel Rocha se pronunciou sobre a ida de sua namorada, a atriz Vitória Strada, para o BBB 25, da Globo. "Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada”, iniciou ele; confira mais detalhes!

Leia também: Daniel Rocha revela por que recusou convite para entrar no BBB com Vitória Strada