BBB 25: Vitória Strada diz que Vilma é 'planta' no jogo

Nesta quinta-feira, 16, Vitória Strada se reuniu com outros participantes na área externa da casa do Big Brother Brasil 25, reality show exibido pela Rede Globo, e já comentou sobre possíveis indicações ao Paredão.

A atriz afirmou que, em sua opinião, Diogo Almeida e a mãe dele Vilmasão as maiores plantas no jogo e talvez mereçam a indicação para a berlinda.

"Não vejo ela trocando ideia com ninguém. Ela só conversa se você pergunta [algo], mas não desenvolve. A gente não pode ter dó de pôr ela [no Paredão] por ser uma senhora. Eles são os mais plantas da casa, apesar de gostar muito deles", disse a atriz, que entrou no reality fazendo dupla com o amigo Mateus.

A atriz Vitória Strada teve uma conversa sincera com Mateus na madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 25, da Globo. Os dois tiveram uma DR logo no início do jogo ao discordarem das atitudes um do outro. Agora, eles fizeram as pazes.

Na nova conversa, Strada chamou seu amigo para declarar o seu carinho por ele. “Deixa eu falar olhando nos seus olhos. Eu amo falar olhando nos seus olhinhos", disse ela. E ele respondeu: "Obrigado por ter me trazido para cá. A gente é f*da junto. Quero muito que a gente viva a melhor experiência da nossa vida. Está sendo incrível para c*ralho".

Então, Vitória afirmou: "Você, quando eu digo que você é um irmão que a vida me deu, é de verdade. Eu não tenho irmão, e eu cultivo muito quem eu amo e quem está comigo… E você sabe o quanto você é especial para mim e o quanto eu amo você. Desculpa todos os momentos em que eu…". Ele concordou e disse que os dois são mais do que amigos. “A nossa relação é de irmão. Eu sei que a gente vai dar uns t*pas e beijos aqui e está tudo certo", declarou.

Por fim, a atriz disse: "Eu te amo muito. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe o quanto isso aqui é importante para mim". E ele respondeu: "A gente vai mandar muito bem, fazer o melhor que a gente consegue. Te amo muito. A gente vai arrasar muito juntos".

