BBB 25: Vitória Strada faz as pazes com Mateus após DR

Depois de protagonizar uma DR com sua dupla logo no início do BBB 25, Vitória Strada se declara para Mateus e faz as pazes

A atriz Vitória Strada teve uma conversa sincera com Mateus na madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 25, da Globo. Os dois tiveram uma DR logo no início do jogo ao discordarem das atitudes um do outro. Agora, eles fizeram as pazes.

Na nova conversa, Strada chamou seu amigo para declarar o seu carinho por ele. “Deixa eu falar olhando nos seus olhos. Eu amo falar olhando nos seus olhinhos", disse ela. E ele respondeu: "Obrigado por ter me trazido pra cá. A gente é f*da junto. Quero muito que a gente viva a melhor experiência da nossa vida. Tá sendo incrível pra c*ralho".

Então, Vitória afirmou: "Você, quando eu digo que você é um irmão que a vida me deu, é de verdade. Eu não tenho irmão, e eu cultivo muito quem eu amo e quem tá comigo… E você sabe o quanto você é especial pra mim e o quanto eu amo você. Desculpa todos os momentos em que eu…". Ele concordou e disse que os dois são mais do que amigos. “A nossa relação é de irmão. Eu sei que a gente vai dar uns t*pas e beijos aqui e tá tudo certo", declarou.

Por fim, a atriz disse: "Eu te amo muito. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você sabe o quanto isso aqui é importante pra mim". E ele respondeu: "A gente vai mandar muito bem, fazer o melhor que a gente consegue. Te amo muito. A gente vai arrasar muito juntos".

Relembre como foi a DR de Vitória e Mateus

Vitória Strada e Mateus se desentenderam durante uma conversa no Quarto Nordeste. Ao lado de Thamiris e Camilla, eles falavam sobre mal-entendidos e sobre como lidar com conflitos dentro da casa, contudo, em determinado momento do papo, a discussão entre a atriz e o arquiteto ficou acalorada.

"Deixa eu terminar... Vitória, querida, eu posso terminar de falar? Você está me interrompendo", disparou o brother. "Você ouviu o que eu falei? Você não é obrigado a concordar, só me ouvir, mesmo", dispara a artista, que ficou incomodada com o fato do amigo ter falado sobre suas impressões dos participantes com Thamiris antes de os dois conversarem sozinhos.

Depois, na área externa da casa, Vitória chamou Mateus para conversar e relembrou a dinâmica que aconteceu no programa desta terça-feira, 14, em que os brothers e sisters precisavam apontar duas duplas que "ficam fora do seu jogo" e uma que "joga junto com você". A atriz, então, opinou sobre a parceria entre eles.

"É a primeira vez que eu e você, de fato, estamos falando de jogo, depois de estar no jogo. Antes da gente entrar aqui, a gente não sabia como falar sobre jogo", diz ela. "Era só especulação", responde Mateus. "Agora, não é que a gente já sabe, mas estamos tomando noção à medida em que essas situações se apresentam", acrescentou a atriz.

Em seguida, Vitória aponta uma atitude de Mateus que a incomodou. "A gente estava ali conversando com Mona (Thamiris). Adoro Mona. Até agora, eu confio nela. Mas não dá... Eu não gostaria que você tivesse chegado e aberto o que você acha de todo mundo, quem você colocaria, sem a gente ter conversado antes. Ainda mais porque era a nossa primeira conversa de jogo. Os grupos acabaram de se dividir, a gente tem que pensar em como a gente vai jogar a partir de agora", explicou.

A atriz aproveita para fazer um alerta para o arquiteto. "A gente não pode esquecer que a sua dupla não é a Camilla. Não estou falando em um lugar de 'ai, a Vitória tem ciúmes'. Estou falando muito sério. A gente não pode esquecer que a gente está aqui um com o outro. Você só pode contar comigo e eu só posso contar com você", completou.

