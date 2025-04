Em tratamento contra o câncer, Netinho retoma a musculação: ‘Com pesos leves’

O cantor Netinho, que segue em tratamento contra o câncer, publicou um vídeo mostrando seu retorno à prática de exercícios físicos

Nesta quarta-feira, 23, o cantor Netinho anunciou em suas redes sociais que retomou a prática de musculação, agora com acompanhamento da médica Glória Bomfim. O artista segue em tratamento contra um câncer no sistema linfático, diagnóstico que veio à tona no fim de março.

O cantor celebrou o momento nas redes sociais. “Voltando à musculação devagar, com pesos bem leves” , escreveu Netinho.

Mais cedo, ele também publicou um vídeo explicando que, devido às fortes chuvas em Salvador, precisou trocar a caminhada ao ar livre pela esteira.

Em clima de gratidão e carinho, Netinho compartilhou uma mensagem especial com seus seguidores. “Meus queridos seguidores/amigos, lindas flores do meu jardim. Digo que suas mensagens são bombas e explosões de fé, positividade e lindeza. Recebam de volta em suas vidas, em cada momento, a mesma explosão de sentimentos que escrevem aqui. Está lindo demais ler vocês. Obrigado! O bumerangue esta ligadíssimo: escreveu aqui, recebe de volta a mesma energia em sua vida!”, disse o cantor.

Confira a volta do cantor à prática de exercícios físicos:

Caminhada pela praia

Na sexta-feira de manhã, 18, após receber alta do Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, o cantor Netinho compartilhou um vídeo em suas redes sociais, aproveitando o dia de sol para caminhar pela praia.

“Em casa, que delícia. Jesus Cristo está caminhando de mãos dadas comigo. Eu sinto isso. Sexta-Feira Santa, Deus abençoe todos vocês!”, escreveu na legenda.

Nas imagens, Netinho apareceu sorridente, caminhando à beira-mar. O cantor esteve internado entre os dias 1º e 16 de abril e deve voltar ao hospital no próximo dia 28 para seguir com o tratamento contra o câncer linfático.

