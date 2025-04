Médico explica melhor forma de tratar doença que acometeu Zé Felipe: 'Para cada tipo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto fala sobre a doença diagnosticada em Zé Felipe após acometer a filha do meio, Maria Flor

O cantor Zé Felipe (26) surgiu nas redes sociais com o olho inchado e avermelhado, após sua filha do meio, a pequena Maria Flor (2), enfrentar o mesmo problema. Levando a situação com bom humor, o artista entrou na brincadeira. “Olhinho com conjuntivite, mas o pau quebra da mesma forma, meus amigos”, disse o marido de Virginia Fonseca (26). Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto fala sobre a doença e explica a melhor forma de tratar a enfermidade.

Segundo o médico, a conjuntivite não é uma doença de estação como muita gente pensa. “Pode acontecer em qualquer época do ano. Porém, as conjuntivites virais acontecem mais no inverno, pois muitos vírus que causam doenças respiratórias podem também causar conjuntivite. E as conjuntivite alérgicas acontecem mais no inverno devido ao tempo seco; e na primavera, devido o pólen das flores”, explica.

O especialista informa que para evitar a doença o ideal é nunca colocar mãos nos olhos sem antes lavá-las. Além disso, não dividir maquiagem com outras pessoas. “Os tipos de conjuntivites mais comuns são a viral, a forma mais comum e extremamente contagiosa; e a bacteriana, causada por uma bactéria. Ela é transmitida da mesma forma que a viral, ou seja, por contato com secreções contaminadas; e é a forma menos comum da doença. Tem a alérgica, causada pelo contato dos olhos com alguma substância presente no ar que causa irritação”, destaca.

Hallim informa ainda que existe remédio certo para curar a doença. “Para cada tipo de conjuntivite existe medicação especifica, mas em todas podemos fazer alguns cuidados, como lavar o rosto e os olhos com água mineral ou filtrada fria; usar colírios lubrificantes de preferencia sem conservantes; fazer compressas frias, sempre com materiais descartáveis – água filtrada fria e lenço de papel, por exemplo; e não compartilhar toalhas, travesseiros etc.”, diz o médico, acrescentando que a conjuntivite alérgica não é transmissível, e indicando “água gelada e paciência” como remédios caseiros.

O oftalmologista ainda reforça que as crianças são realmente as mais afetadas pela doença. “Elas têm menos noção de higiene, lavam menos as mãos; só por isso já são mais suscetíveis”, fala o médico, acrescentando que os principais sintomas da conjuntivite são os olhos vermelhos e inchados, secreção que pode ser desde líquida clarinha até verde ou amarela espessa, vontade de coçar os olhos, e sensação de areia nos olhos.

