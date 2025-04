Alerta médico sobre diagnóstico de Alexandre Nero, de Vale Tudo: 'Pior dor do mundo'

Alexandre Nero recebeu diagnóstico que o afastou de uma novela das nove

No ar no remake de Vale Tudo, Alexandre Nero (55) enfrentou a "pior dor da vida" em janeiro de 2023. O ator foi diagnosticado com uma crise renal e precisou se afastar das gravações da novela Travessia, em que interpretava Stenio, para cuidar da saúde e amenizar os sintomas.

"Morri mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida. Sou vaso ruim", brincou o artista ao retornar ao trabalho. CARAS Brasil entrevista o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista dos principais hospitais de São Paulo, para entender como uma crise renal afeta a qualidade de vida do paciente.

"Os cálculos renais, ou as famosas 'pedras nos rins', surgem quando algumas substâncias presentes na urina — como cálcio, oxalato e ácido úrico — se acumulam em excesso e começam a se cristalizar. Isso pode acontecer por vários motivos: beber pouca água, ter uma alimentação rica em sal e proteínas, predisposição genética, entre outros", explica.

De acordo com o médico, o sintoma relatado por Nero é o mais comum e o pior em uma crise renal. Inclusive, o que mais leva pessoas ao hospital e resultam no diagnóstico de cálculos renais, como ocorreu com o famoso.

"O sintoma mais conhecido — e mais temido — é a dor intensa. E ela realmente costuma ser muito forte. Isso acontece porque, quando a pedra se movimenta ou obstrui o ureter (o canal que liga o rim à bexiga), o corpo responde com contrações intensas para tentar expulsá-la, o que gera aquela dor aguda, geralmente nas costas ou na parte baixa do abdômen", afirma.

Ele, no entanto, alerta: "Mas nem sempre a dor é o único sinal. Sangue na urina, náuseas, vômitos, vontade frequente de urinar e febre também podem aparecer, principalmente se houver infecção. Por isso, é importante procurar atendimento médico sempre que esses sintomas surgirem, especialmente se forem intensos ou persistentes", conclui sobre o diagnóstico do ator.