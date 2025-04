Psicanalista alerta sobre medo profundo de Susana Vieira: 'Lidando com a incerteza'

A atriz Susana Vieira revela seu maior medo aos 82 anos e psicanalista analisa impacto desse sentimento; saiba mais

Mesmo aos 82 anos e com uma carreira ativa e sólida, Susana Vieira não esconde um dos sentimentos mais profundos que carrega: o medo da morte. A sinceridade da atriz em entrevista recente, conhecida por sempre falar o que pensa, reacendeu um debate que atravessa gerações: como lidar com o fim da vida?

A CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro para entender por que esse temor, embora comum, ainda causa tanto impacto emocional, inclusive em pessoas tão intensamente ativas como Susana.

O medo da morte é inevitável para todos nós?

Segundo a especialista, esse tipo de medo não apenas é natural como também profundamente humano: "O medo da morte é uma emoção que toca a essência do que significa ser humano. Sentir esse medo é natural; afinal, estamos lidando com o desconhecido e a incerteza, aspectos que frequentemente nos deixam inseguros. Contudo, ao longo da vida, temos oportunidades únicas de transformar essa apreensão em aceitação serena e significativa."

A reflexão da psicanalista propõe um olhar mais amplo sobre como enfrentamos esse medo: focar no presente e cultivar conexões verdadeiras pode nos dar uma nova perspectiva de vida.

"Valorizar o presente, ao redirecionarmos nossa mente do 'e se' do futuro para o 'aqui e agora', nos permite construir laços profundos e participar de conversas sinceras. Esses momentos nos fazem sentir parte de algo maior do que nós mesmos, proporcionando um sentimento de continuidade e legado", diz ela.

Esse medo pode realmente transformar nossa vida?

Para Cintia, o medo da morte, apesar de assustador, pode ser o ponto de partida para uma mudança interna poderosa e transformadora:

"Embora inicialmente um desafio, o medo da morte pode se tornar um catalisador para um profundo crescimento pessoal, permitindo-nos viver com mais coragem, aceitação, esperança, gratidão e amor. Trabalhar com esse medo ao longo da vida transforma não apenas nossa percepção da morte, mas, mais importante ainda, como vivemos nossas vidas", garante.

Como esse sentimento afeta nossas decisões diárias?

A declaração de Susana Vieira reflete algo mais profundo: o quanto esse medo pode moldar atitudes do cotidiano.

"A declaração de Susana Vieira nos revela a dimensão profunda do impacto que o medo da morte pode ter sobre nossa saúde mental. Este medo, muitas vezes, não é apenas uma preocupação momentânea, mas uma emoção que se enraíza e influência significativamente nossas ações, pensamentos e bem-estar emocional", relata.

Cintia explica que, quando persistente, esse medo pode desencadear ansiedade, isolamento e até decisões impulsivas:

"Quando o medo da morte se torna intenso ou persistente, ele pode provocar ansiedade, insegurança e até sentimentos de desesperança, prejudicando nossa capacidade de viver o presente. Esse temor pode nos levar a tomar decisões impulsivas, como negligenciar cuidados com a saúde, evitar confrontar emoções difíceis ou se isolar socialmente, o que, por sua vez, pode agravar nosso estado psicológico."

Existe uma forma saudável de lidar com isso?

Para a especialista diz que sim, existe uma maneira saudável de lidar com esse medo da morte: "Enfrentar o medo da morte, sem permitir que ele nos impeça de viver plenamente, é uma busca comum a muitas pessoas. A chave está em aceitar este sentimento como parte integral da condição humana. Ao reconhecermos e acolhermos esse medo, ele gradualmente perde seu poder paralisante."

Ela continua: "Entender que o medo é uma reação natural, inerente à nossa humanidade, nos ajuda a não nos sentirmos isolados ou enfraquecidos por vivê-lo. Explorar suas raízes com o auxílio de terapia ou orientação profissional é crucial para desvelar suas origens e compreender como se manifesta em nossa vida."

"É fundamental refletir sobre os fatores que conferem significado à nossa existência: nossos relacionamentos, sonhos, valores e paixões. Um propósito claro serve como um alicerce, nos conferindo força para encarar adversidades com serenidade", destaca Cintia.

A psicanalista conclui elogiando a atriz: "O exemplo de Susana Vieira ilustra que enfrentar o medo pode resultar na transformação desta emoção em uma motivação robusta para vivermos com ainda mais."

