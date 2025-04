Médica aponta causas para abortos espontâneos como os de Lucy Ramos: ‘Elevam riscos’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explica quais fatores genéticos podem aumentar o risco de aborto espontâneo como os de Lucy Ramos

A atriz Lucy Ramos (42) está radiante com o nascimento de sua primeira filha com o ator com Thiago Luciano (45), a pequena Kyara. A menina veio ao mundo no dia 4 de abril. Na última terça-feira, 22, ela compartilhou um clique inédito da bebê e encantou seus seguidores no Instagram. Recentemente, a artista também dividiu um momento delicado de sua vida. Ela revelou que teve um longo processo até conseguir realizar o sonho da maternidade. A famosa sofreu dois abortos durante o processo para engravidar.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica ginecologista Fabiane Gama fala sobre o assunto tão comum entre as mulheres. Segundo a especialista, o aborto espontâneo geralmente ocorre por alterações genéticas no embrião, problemas hormonais, doenças maternas (como diabetes ou lúpus), infecções, alterações anatômicas do útero, fatores de estilo de vida (como tabagismo ou estresse) e questões imunológicas.

“Existem fatores genéticos e hereditários que podem aumentar o risco de aborto espontâneo. Alterações cromossômicas nos pais, como translocações equilibradas, podem levar a embriões inviáveis. Além disso, algumas condições hereditárias, como trombofilias (exemplo: mutações nos genes FVL ou MTHFR), também elevam o risco de perdas gestacionais repetidas. Nesses casos, uma avaliação genética pode ser indicada”, explica.

Fabiane informa ainda que problemas hormonais podem causar o aborto espontâneo, especialmente no início da gestação. “A insuficiência de progesterona, por exemplo, pode impedir a correta fixação e manutenção do embrião no útero. Distúrbios da tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo descontrolado, também interferem no desenvolvimento gestacional. Por isso, é importante investigar e tratar adequadamente qualquer alteração hormonal antes e durante a gestação”, diz.

Os principais sinais de alerta de aborto espontâneo, segundo a médica, incluem sangramento vaginal, dor abdominal ou cólicas intensas, dor lombar persistente e eliminação de coágulos ou tecido pela vagina. “A diminuição súbita dos sintomas gestacionais, como enjoos ou sensibilidade mamária, também pode ser um sinal. Diante de qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediato para avaliação e conduta adequada”, salienta.

O diagnóstico de aborto espontâneo é feito por meio da avaliação clínica, exame físico e exames complementares, informa Fabiane. “O principal é a ultrassonografia transvaginal, que permite verificar a presença e a vitalidade do embrião ou feto. Também é comum solicitar dosagens hormonais, como o beta-hCG, para acompanhar a evolução da gestação. Esses exames ajudam a confirmar se houve a perda gestacional e a orientar a melhor conduta”, pontua.

‘ALGO DENTRO DE MIM DESAPARECEU’

Lucy Ramos revelou que engravidou duas vezes e perdeu os dois bebês no início da gestação. "Eu fui uma tentante também, eu tentei engravidar por um tempo e não deu certo. E depois que a gente entendeu que não seria possível, engravidamos. Com 11 semanas, aconteceu o aborto espontâneo. Eu não sofri no início, mas algo dentro de mim, silenciosamente, desapareceu", disse.

"No ano seguinte engravidei de novo e perdi novamente. Dessa vez foi com sete semanas. Meses depois, engravidei pela terceira vez. E hoje a nossa pequena está com a gente, cheia de saúde, linda. Se lá atrás eu tivesse ouvido uma história parecida com a minha, eu teria me sentido menos sozinha. Por isso, falar disso importa muito. E se você estiver passando por isso também, saiba que você não está sozinha", completou a atriz.

